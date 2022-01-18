烏克蘭邊界情勢緊張 俄羅斯白俄羅斯聯合軍演

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白俄羅斯18日表示，俄羅斯部隊已開始抵達境內，準備展開軍事演習。圖為俄羅斯軍人。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）白俄羅斯今天表示，俄羅斯部隊已開始抵達境內，準備展開軍事演習。消息宣布時機，正值俄羅斯為了鄰國烏克蘭而與西方國家關係緊繃。

白俄羅斯國防部表示，由於緊張局勢持續「加劇」，「包括在白俄羅斯西部和南部邊境」，因此主辦這次戰備演習。

俄羅斯是前蘇聯國家白俄羅斯的親密盟友。由於莫斯科派遣數萬人部隊來到烏克蘭邊界，引發基輔及其西方盟國指稱俄國為了可能入侵烏克蘭做準備，俄國和西方正為此進行密切外交斡旋。

俄羅斯和白俄羅斯皆未透露會有多少兵力參加演習。白俄羅斯今天僅表示，演習將分2階段進行。

白俄羅斯國防部說，第一階段將從今天持續到2月9日，重點放在部隊迅速部署、保衛政府和軍事設施及聯合空軍射擊演習。

第二階段則將在2月10日至20日舉行，重點是加強邊境防衛。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1110118