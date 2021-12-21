加強歐盟東部邊境安全 立陶宛出動台灣捐贈無人機

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立陶宛為鞏固歐洲聯盟東部邊境，使用台灣捐贈的無人機。（圖取自twitter.com/LTBorderGuards）

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（中央社立陶宛維爾紐斯21日綜合外電報導）立陶宛國家邊防局推特帳號表示，立陶宛為鞏固歐洲聯盟（EU）東部邊境，使用了台灣捐贈的無人機。

立陶宛國家邊防局（State Border Guard Service of Lithuania）推文指出：「為鞏固與白俄羅斯接壤的歐盟東部邊境，立陶宛不僅建造實體屏障，也使用台灣捐贈的監視無人機，這些捐贈是台灣對立陶宛提供疫苗表示『感謝』。」

推文還附上「#疫苗外交」（#vaccinesdiplomacy）及「#患難之交才是真朋友」（#FriendInNeedFriendInDeed）的推特標籤。

台灣外交部今天推文指出：「我們很高興看到，台灣經貿投資考察團在10月訪問歐盟3國期間捐贈給立陶宛的無人機能獲善加運用。」

外交部還說：「我們的國家是天生夥伴，因為相信自由及民主的力量能為所有人創造更美好的明天而連結在一起。」

外交部10月28日曾表示，中東歐三國經貿投資考察團代表台灣政府，捐贈立陶宛10架國產警用無人機、400條環保毛毯，目的是協助立國邊境安全，並協助難民及弱勢族群抗寒。

外交部當時說，這次台灣捐贈國產警用無人機給立陶宛，將投入協助立陶宛守衛邊境安全，並減緩所面臨非法移民危機壓力。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1101221