立陶宛首登台北國際食品展 農業部長可望明年訪台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）立陶宛25家廠商首度參加22日登場的台北國際食品展，其中包括5家啤酒商。立陶宛農業部表示，若明年疫情趨緩，期待可由部長納維卡斯（Kęstutis Navickas）率廠商組團訪問台灣。

2021台北國際食品展將在南港展覽2館舉行。根據立陶宛農業部提供的資料，以實體及虛擬形式參展的立國產品包括啤酒、糕餅、各式甜食零嘴、巧克力、果乾、佐料醬汁、醃製品、香料、穀類製品、乳製品、有機食品、蜂蜜、礦泉水。另外還有富含礦物質、在台灣相對罕見的樺樹汁以及草本蒸餾酒。

啤酒方面，除了已進入台灣市場、立陶宛歷史最悠久大廠Volfas Engelman，還有其他各具特色的品牌。

立陶宛農業部國際事務與出口行銷部門主管凡庫斯（Antanas Venckus）告訴中央社，許多廠商熱切希望到台灣親自介紹自家產品、與企業代表會談，但礙於防疫規定，只能期待有機會在明年上半年訪台。

凡庫斯十分感謝台灣政府相關單位協助立陶宛開拓新市場及應對北京的經貿脅迫。除了9月有立陶宛線上採購洽談會、10月有中東歐經貿考察團，凡庫斯說，近2週前，立陶宛小麥、大麥等食用穀物獲准進入台灣，為業界注入強心針。不過，禽畜肉品、乳製品、蛋及蛋製品准入問題迫在眉睫，他期待能儘快聽到來自台灣的好消息。

他透露，立陶宛產品在中國遭「卡關」、政治抵制，台灣的政府單位試圖協助、讓還在運途中或在中國無法清關的貨品轉運至台灣。不過，凡庫斯提到，若缺乏台灣法規要求的進口許可、沒有企業下訂單，問題依然無法解決。

他說，目前已進入台灣市場的立陶宛食品飲料多屬不需另外取得動植物防檢疫等核可證明的商品。立陶宛期待與台灣發展長遠、穩健的經貿合作，亟需取得可用以長期出口農牧產品至台灣的許可文件。

立陶宛業界不斷催促政府採取行動，但凡庫斯說，「球已在台灣手上」，國家食品獸醫局（SFVS）10月底已向台灣相關單位遞交必要資料，也願意配合台灣方面的要求。

至於立陶宛與中國的貿易爭議，凡庫斯指出，立國損失恐怕將十分龐大，因為北京已開始對法國、德國等各國企業施壓，若貨品含有立陶宛零組件、原物料或經立陶宛加工、製造，恐無法輸入中國。中國的進口商、經銷商也告訴外國夥伴，若供應鏈有立陶宛涉入，恐影響合作。

據凡庫斯所知，在出口方面，受害的立陶宛企業橫跨農牧業、食品飲料、紡織、家具製造等領域，甚至雷射。

他說，作為「來源國」，立陶宛在中國海關系統消失，貨品無法清關，但部分立陶宛企業已接獲中國進口商告知，就算貨品可順利清關，他們也不要了。

外界質疑中國對立陶宛經貿脅迫、「以商逼政」；北京宣稱立陶宛指控不實、遭遇的不過是「技術問題」，更警告歐盟各國勿被立陶宛這個微不足道的麻煩製造者「綁架」。

一名立陶宛官員告訴中央社記者，情況隨時都在變化，立方提出的各項對中貿易問題可以反覆出現又消失，且並非所有企業都受害，不排除這是北京的策略，要刻意製造立陶宛造謠、偏執、為「刷存在感」不惜讓歐洲分裂的形象，並分化立國社會。

除了出口中國受阻，凡庫斯說，立陶宛自中國進口原物料和設備也遭遇困難，甚至已付清貨款的企業也面臨拿不到貨的難題，受影響的包括高科技業。

「我們了解這是政治決定」，凡庫斯說，而不是中國政府宣稱的「技術問題」。以農產品出口為例，凡庫斯指出，中方幾個月前突然在立陶宛小麥發現根本不存在於產地的病蟲害；此外，就在今年春天，已在中國市場站穩腳步的立陶宛小麥未獲輸中許可展延。

「立陶宛無意與中國交惡，我們不將政治與經濟混為一談，但在集權國家顯然並非如此」，凡庫斯說，「立陶宛經驗對其他歐盟國家是警訊：若不照中國政府的規矩辦事、堅持捍衛自己的利益和價值觀，就會有這樣的後果」。

至於台灣市場，凡庫斯說，農牧業和食品工業是立陶宛重要收入來源，有悠久傳統、品質優良，且重視環境友善。此外，立陶宛企業對客戶需求反應靈敏、配合度高，儘管可觀成果尚需時間醞釀，「我們期待明年上半年對台出口就能增加」。（編輯：周永捷）1101218