羅昌發會立陶宛駐WTO代表 聯合抗中經濟脅迫

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾17日專電）中華民國常駐世界貿易組織（WTO）代表羅昌發15日與立陶宛駐WTO常任代表塔姆拉狄斯會面，雙方重申支持強化關係及維護多邊貿易體系，並將聯合理念相近國家對抗中國經濟脅迫。

常駐WTO代表團表示，羅昌發與塔姆拉狄斯（Donatas Tamulaitis）會面時，針對WTO事務及中國對立陶宛採取違反WTO的貿易措施等議題交換意見。

羅昌發感謝立陶宛不畏強權堅定支持台灣友誼，遺憾中國採行違反國際規範舉措，並說明台灣將及時提供必要協助。

此外，雙方也重申支持強化台立關係及維護多邊貿易體，並將聯合理念相近國家相挺立陶宛，反制違反WTO規範經濟脅迫（economic coercion）手段。

雙方允諾未來就共同關切議題加強合作，結合國際民主夥伴力量與資源，展現民主陣營的團結與韌性。

常駐WTO代表團強調，台灣與立陶宛共享民主人權價值與自由貿易理念，不僅在雙邊相互設處深化關係，在多邊場域也將共同合作捍衛自由貿易及基於規則與市場導向國際貿易體系。（編輯：林憬屏）1101217