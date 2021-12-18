中國經貿脅迫 立陶宛知名啤酒商遭取消多筆訂單

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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）立陶宛允許在首都維爾紐斯設立台灣代表處，引發北京一連串外交、經貿施壓，立陶宛知名啤酒品牌Volfas Engelman也受害，10月底起陸續遭取消訂單，損失約50萬歐元。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，Volfas Engelman總經理霍巴巧斯卡斯（Marius Horbačauskas）說，今年夏天傳出台灣即將在維爾紐斯（Vilnius）設立代表處後，他在中國的合作夥伴即陸續表達關切，且關於立陶宛貨品的負面消息在中國也越來越多。

「立陶宛是小國，自然容易對其他小國有感情，對那些被壓迫的小國尤其如此」，霍巴巧斯卡斯說，「我們只能期待政治人物確實有十分明智、長遠的戰略」，若支持台灣只是短期政策，「這將令人非常遺憾」。

Volfas Engelman是立陶宛歷史最悠久的大型酒廠，創建於1853年，在蘇聯占領時期曾被改名為「紅色之光」（Raudonoji pasvaiste）、「第一酒廠」。公司總部位於立陶宛第二大城、2022年「歐洲文化之都」（European Capital of Culture）考納斯（Kaunas）。

立陶宛與中國今年因為維爾紐斯率先退出北京與中東歐國家的17+1互動機制、立陶宛國會通過決議認定北京當局對新疆維吾爾族實施種族滅絕、台灣代表處設立等議題交惡，中國持續透過外交、經貿脅迫等手段對立陶宛施壓。

立陶宛產業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius）指出，立陶宛對中貿易在進、出口都遭遇障礙；他舉例，就連立陶宛已付款的貨物，運抵港口後也發生無法裝櫃、出不了中國的情況。

「沒人告知確切原因，我們只能猜測事情為什麼會這樣」，楊努列維丘斯說，目前已有約100家立陶宛企業面臨付了錢卻拿不到貨，或交期被迫延遲的困境。

瑞典銀行首席經濟學家馬丘里斯（Nerijus Mačiulis）說，已有生產中間產品的立陶宛企業被迫放棄訂單；雖然經貿脅迫的作為違反世界貿易組織（WTO）規範以及中國與歐盟的協定，但北京確實可以「暗著來」，拿立陶宛對其他國家「殺雞儆猴」。

外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）說，他在等歐盟執委會採取具體行動支援立陶宛應對中國未言明的限制措施；歐盟可用手段很多，但必須落實。（編輯：徐睿承）1101218