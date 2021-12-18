更多編輯台推薦新聞：
王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心
運動

王威晨要連霸樹立障礙 謝謝爸爸王光輝生給他愛棒球的心

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善
生活

性成癮3大徵兆 醫師：藥物行為治療雙管齊下可改善

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看
生活

台北熊好券第二波20至30日開放登記 7大QA一次看

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意
政治

圖解／公投結果全不通過 哪12縣市投出4個同意

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
立陶宛抗中挺台
新聞專題
立陶宛抗中挺台2/129

中國經貿脅迫 立陶宛知名啤酒商遭取消多筆訂單

2021/12/18 06:18（12/18 10:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國持續對立陶宛進行經貿施壓，立陶宛啤酒品牌Volfas Engelman遭陸續取消訂單，損失約50萬歐元。（圖取自instagram.com/volfas_engelman_nealkoholinis）
中國持續對立陶宛進行經貿施壓，立陶宛啤酒品牌Volfas Engelman遭陸續取消訂單，損失約50萬歐元。（圖取自instagram.com/volfas_engelman_nealkoholinis）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）立陶宛允許在首都維爾紐斯設立台灣代表處，引發北京一連串外交、經貿施壓，立陶宛知名啤酒品牌Volfas Engelman也受害，10月底起陸續遭取消訂單，損失約50萬歐元。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，Volfas Engelman總經理霍巴巧斯卡斯（Marius Horbačauskas）說，今年夏天傳出台灣即將在維爾紐斯（Vilnius）設立代表處後，他在中國的合作夥伴即陸續表達關切，且關於立陶宛貨品的負面消息在中國也越來越多。

「立陶宛是小國，自然容易對其他小國有感情，對那些被壓迫的小國尤其如此」，霍巴巧斯卡斯說，「我們只能期待政治人物確實有十分明智、長遠的戰略」，若支持台灣只是短期政策，「這將令人非常遺憾」。

Volfas Engelman是立陶宛歷史最悠久的大型酒廠，創建於1853年，在蘇聯占領時期曾被改名為「紅色之光」（Raudonoji pasvaiste）、「第一酒廠」。公司總部位於立陶宛第二大城、2022年「歐洲文化之都」（European Capital of Culture）考納斯（Kaunas）。

立陶宛與中國今年因為維爾紐斯率先退出北京與中東歐國家的17+1互動機制、立陶宛國會通過決議認定北京當局對新疆維吾爾族實施種族滅絕、台灣代表處設立等議題交惡，中國持續透過外交、經貿脅迫等手段對立陶宛施壓。

立陶宛產業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius）指出，立陶宛對中貿易在進、出口都遭遇障礙；他舉例，就連立陶宛已付款的貨物，運抵港口後也發生無法裝櫃、出不了中國的情況。

「沒人告知確切原因，我們只能猜測事情為什麼會這樣」，楊努列維丘斯說，目前已有約100家立陶宛企業面臨付了錢卻拿不到貨，或交期被迫延遲的困境。

瑞典銀行首席經濟學家馬丘里斯（Nerijus Mačiulis）說，已有生產中間產品的立陶宛企業被迫放棄訂單；雖然經貿脅迫的作為違反世界貿易組織（WTO）規範以及中國與歐盟的協定，但北京確實可以「暗著來」，拿立陶宛對其他國家「殺雞儆猴」。

外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）說，他在等歐盟執委會採取具體行動支援立陶宛應對中國未言明的限制措施；歐盟可用手段很多，但必須落實。（編輯：徐睿承）1101218

延伸閱讀
駐立陶宛台灣代表處正式設立運作 雙邊合作啟新頁傳中國要求德國馬牌輪胎 中斷與立陶宛關係立陶宛首登台北國際食品展 農業部長可望明年訪台撤離駐中使館人員 立陶宛：中國違背維也納外交公約
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀