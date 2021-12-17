傳中國要求德國馬牌輪胎 中斷與立陶宛關係

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知情人士告訴路透社，中國要求德國汽車輪胎和零件製造商馬牌集團，勿再使用立陶宛境內生產的零組件。（圖取自facebook.com/Continental）

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（中央社維爾紐斯／法蘭克福17日綜合外電報導）中國和立陶宛已因台灣問題產生爭端，兩名知情人士告訴路透社，中國要求德國汽車輪胎和零件製造商馬牌集團（Continental），勿再使用立陶宛境內生產的零組件。

立陶宛聯合政府去年公開表態支持「為自由而奮鬥」的台灣人民後，今年11月允許台灣在當地設立代表處，中國隨即宣布將兩國外交關係降至「代辦」等級。代辦為較低層級的外交代表，位階低於大使和公使，但職權相同。

馬牌集團在立陶宛有生產設施，負責製造車門、座椅調節器和其他電子零件，並出口給全球客戶，包括中國在內。

馬牌集團不願說明，中國是否已要求他們中斷與立陶宛的關係。

中國外交部否認，中國對跨國企業施壓，迫使他們不得使用立陶宛生產的零組件。不過中國外交部仍批評立陶宛對台灣的立場，並說，中國企業認為，立陶宛不是值得信賴的夥伴。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1101217