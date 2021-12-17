塞爾維亞越勞控中國企業剝削 歐洲議會支持調查

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歐洲議會16日通過決議，呼籲針對越南勞工疑被販運到塞爾維亞並在中資工廠被迫勞動情事進行調查。圖為11月18日越南勞工在塞爾維亞北部小城茲雷尼亞寧的中資工廠工作。（美聯社）

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（中央社史特拉斯堡16日綜合外電報導）歐洲議會今天通過決議，呼籲針對越南勞工疑被販運到塞爾維亞並在中資工廠被迫勞動情事進行調查。當地越勞上月罷工，抗議工作環境惡劣及疑似被誘騙工作。

歐洲議會以586票贊成、53票反對的結果通過決議，呼籲塞爾維亞當局「審慎調查此案，確保工廠尊重基本人權」。位於巴爾幹半島上的塞爾維亞正積極申請加入歐盟。

歐洲議會也呼籲，讓歐盟及相關官員完全自由進入位於塞爾維亞北部小城茲雷尼亞寧（Zrenjanin）的中國玲瓏輪胎公司（Linglong Tire）及其員工宿舍；這家公司雇用約500名越南勞工。

法新社報導，中國近年在塞爾維亞和鄰近的巴爾幹國家投資數十億美元，希望擴大在中歐的經濟版圖。

東、西方之間正在巴爾幹半島爭奪影響力，塞爾維亞在試圖吸引投資人之際，也迅速利用了中國對這個區域的興趣。不過，塞國政府也一再被控於經營管理上賦予中資公司太多自主權。

今年11月，數以百計在中國玲瓏輪胎公司塞爾維亞廠的越南勞工罷工，抗議環境惡劣，並聲稱自己被誘騙來工作，消息登上塞國新聞頭條，引發外界對當地中國投資的質疑。

公民社會、人權團體及媒體報導指出，塞國政府對環境疑慮和可能侵犯人權情事睜一隻眼閉一隻眼。

多名勞工告訴法新社，他們的護照被沒收，「我們的生活像是在牢裡」。塞國一些領導人物則迴避有關玲瓏公司不法行為的控訴。

歐洲議會另在決議中，針對環境領域的嚴重貪腐和法治問題、普遍缺乏透明度，以及基礎設施計畫的環境及社會影響評估表達擔憂。

本月初，塞爾維亞各地有數以千計憤怒的示威民眾上街堵住幹道，原因是政府支持一項准許礦業巨擘力拓集團（Rio Tinto）在塞國開採鋰礦的計畫。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1101217