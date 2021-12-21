德海軍司令：強化印太部署 不排除軍艦通過台海

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（中央社記者侯姿瑩新加坡21日專電）暌違近20年，德國軍艦日前進入南海，目前停靠新加坡。德國海軍司令今天表示，規劃2023年加強印太地區的軍事部署，包括派出2艘軍艦；未來不排除會有軍艦通過台海。

德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern）行經南海後，昨天抵達新加坡樟宜海軍基地，艦上人員表示，預計在新加坡停留至明年1月4日。外電報導，這是2002年以來首艘穿越南海的德軍艦艇；這艘巡防艦未穿越台灣海峽。

停靠在樟宜海軍基地的「巴伐利亞號」今天舉行歡迎式，德國海軍司令薛恩巴赫（Kay-Achim Schonbach）中將、德國駐新加坡大使里德爾（Norbert Riedel）等人登艦致詞。

里德爾表示，德國相信每個國家都應該平等參與國際體系、有平等發聲的權利。德國和新加坡有許多共同之處，這次「巴伐利亞號」來訪，強化兩國在安全與防衛方面的合作。

他說，這次「巴伐利亞號」航行的任務包括監測聯合國對北韓的制裁，進一步強化了德國及新加坡奉行的原則，包括遵行國際法、尊重以規則為基礎的國際秩序及自由航行。

里德爾指出，德國衷心希望強化與東南亞的互動往來，也了解必須從各方面努力，以實現深化德國在此區域足跡的承諾。

德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」日前穿越南海後，目前停靠新加坡樟宜海軍基地。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 110年12月21日

德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」停靠新加坡，21日舉行歡迎式，德國駐新加坡大使里德爾致詞說，這次軍艦來訪，強化兩國在安全與防衛方面的合作。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 110年12月21日

薛恩巴赫受訪時表示，德國派軍艦到此區域為的是在美國、中國等利益相關者之外，提供一個「新的觀點」。這個新觀點與德國的「印太政策準則」有關。

他說，如同昨天拜會新加坡國防部長黃永宏提及，派遣「巴伐利亞號」只是個開始，未來德國規劃在2023年，定期派出軍艦、軍機到此區域。新加坡是最佳的後勤樞紐。

薛恩巴赫也說，這次派一艘軍艦，「下次我們希望派2艘」。

對於中央社記者詢問這次「巴伐利亞號」未通過台灣海峽的原因，薛恩巴赫回應表示，這次經過包括澳洲、日本、南韓及新加坡等國，同時也強調，「台灣海峽不屬於任何人」，德國有權利通過台灣海峽公海。

「這次我們從小的一步開始」，薛恩巴赫表示，下次若德國政府同意，也許就會派軍艦通過台灣海峽。

至於德國的新觀點將如何影響印太區域地緣政治，他指出，德國過去專注於北大西洋及歐洲的問題，「但我們需要貿易…需要民主、需要以規則為基礎的國際秩序」，如果相關利益者在這裡不遵行這些，他們在其他地方大概也不會這樣做，「這是我們在這邊的原因」。

薛恩巴赫表示，「巴伐利亞號」接著將前往越南，隨後停靠斯里蘭卡，預計2月底左右返抵德國。

為了遏止中國的影響力，包括美國、英國、法國、日本、澳洲與紐西蘭已相繼增加他們在亞太地區的軍事活動。（編輯：高照芬）1101221

德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」日前穿越南海後，目前停靠新加坡樟宜海軍基地。德國規劃未來加強印太部署。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 110年12月21日