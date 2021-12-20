捷克新外長：推動人權外交 檢討對中俄關係

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捷克新任外長利帕夫斯基（左）表示，未來將推動人權外交，並檢討對俄羅斯和中國的關係。（圖取自twitter.com/PiratIvanBartos）

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（中央社記者林育立柏林19日專電）捷克新任外長利帕夫斯基表示，未來將推動人權外交，並檢討對俄羅斯和中國的關係。利帕夫斯基對台灣相當友好，日前才與來訪的外交部長吳釗燮共進晚餐。

捷克新聞社（CTK）報導，海盜黨的利帕夫斯基（Jan Lipavský）18日在上任後首次記者會表示，恢復捷克的名聲和地位是他擔任外交部長的首要目標，他打算讓外交重新涵蓋人權，推動 馬尼次基法 馬尼次基法小百科 「馬尼次基法（Magnitsky Act）」是為紀念協助肅貪的俄羅斯律師馬尼次基

馬尼次基（Serguei Magnitsky）曾任美籍商人布勞德的投資基金顧問。布勞德在俄羅斯投資期間，發現眾多投資標的都有貪腐現象而打算揭弊，卻於2005年成為不受歡迎人物被逐出俄羅斯。

布勞德聘用馬尼次基繼續調查，查出投資基金所繳付的2億3000萬美元稅金被挪用，牽連單位包括警察及稅務等俄國政府部門。馬尼次基2008年提出檢舉，反遭逮捕入獄，隔年在不明狀況下身亡，死時37歲。

俄羅斯獨立調查員在馬尼次基死後發現他是在非人道條件下被拘禁，卻無人被司法追究。歐洲人權法院後來認定馬尼次基在被拘禁的11個月期間是受虐而死。

馬尼次基的遭遇引起國際社會關注，美國前總統歐巴馬2012年簽署「馬尼次基法」，反制美國認定侵害馬尼次基人權的俄羅斯官員，制裁措施包括禁止這些官員及涉案者入境美國，並凍結他們存放在美國銀行的資產。

「馬尼次基法」適用範圍逐漸擴大，從俄羅斯延伸到其他國家嚴重侵害人權的人物，還有一些國家近年陸續跟進，制定類似法案，包括愛沙尼亞、加拿大、立陶宛等。 看更多 關閉 的立法。

馬尼次基法（Magnitsky Act）源自美國，內容主要是對侵犯人權的外國人實施凍結財產和拒絕入境等制裁。

利帕夫斯基還說，捷克將檢討對俄羅斯和中國的關係，他並強調身為歐盟和美國領導的北大西洋公約組織（NATO）一員對捷克安全和繁榮的重要性。

利帕夫斯基現年36歲，過去擔任眾議院外交委員會副主席時曾是「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員，以對中國立場強硬聞名。他對台灣相當友好，10月底才與來訪的外交部長吳釗燮共進晚餐。

利帕夫斯基隸屬的海盜黨以政壇新生代為主力，重視民主、人權和自由等價值，視中國為監控人民的獨裁國家，主張捷克與俄羅斯和中國拉開距離。

海盜黨可說是捷克政壇對台灣最友善的政黨，在政策白皮書中支持與台灣來往，友台立場鮮明的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）也是海盜黨成員。

捷克10月初舉行大選，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）領導的5黨聯合政府17日正式宣示就職。

根據5黨黨魁簽署的聯合執政協議，新政府打算扭轉總統齊曼（Miloš Zeman）親中、俄和反美、反對歐盟統合深化的路線，強化對美國、德國的關係，重拾前總統哈維爾（Václav Havel）以人權價值為導向的外交，帶領捷克回到西方。（編輯：韋樞）1101220