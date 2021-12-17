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歐盟：中國與立陶宛貿易爭端可能尋求WTO解決

2021/12/17 21:14
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（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）歐盟執委會今天表示，如果發現北京違反國際貿易法規的證據，中國與立陶宛的貿易爭端可能會訴諸世界貿易組織（WTO）尋求解決。

路透社16日報導，中國和立陶宛因為台灣發生齟齬後，兩名知情人士告訴路透社，中國施壓德國汽車輪胎和零件製造商馬牌集團（Continental），勿再使用立陶宛境內生產的零組件。

立陶宛聯合政府去年公開表態支持「為自由而奮鬥」的台灣人民後，今年11月允許台灣在當地設立代表處，中國隨即宣布將兩國外交關係降至「代辦」等級。代辦為較低層級的外交代表，位階低於大使和公使，但職權相同。

中國外交部否認施壓跨國企業不要使用立陶宛生產的零組件，但表示中國企業不再信任立陶宛。

歐盟執行委員會表示，正在蒐集資訊，了解施壓一事是否確實發生，接著會決定進一步行動。

歐盟執委會發言人在布魯塞爾對記者表示，「我們正探索在WTO處置的步驟，並向WTO正式投訴。當然，理論上還有許多其他處置方式」。

另一名發言人說，「為了在WTO立案，我們需要有足夠證據，事實上這正是我們在做的」。他並表示，執委會與立陶宛當局，以及其他可能面對類似問題的成員國保持聯繫。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101217

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