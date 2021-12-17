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挺台決議案通過特殊罕見 法國議員：大家都應該是台灣人

2021/12/17 19:27（12/17 20:37 更新）
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前法國國民議會議長、現任國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）（圖）率團訪問台灣，先後拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃等人，17日戴扈傑在台北出席記者會，分享此次行程心得並接受媒體提問。中央社記者徐肇昌攝 110年12月17日
前法國國民議會議長、現任國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）（圖）率團訪問台灣，先後拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及立法院長游錫堃等人，17日戴扈傑在台北出席記者會，分享此次行程心得並接受媒體提問。中央社記者徐肇昌攝 110年12月17日
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（中央社記者鍾佑貞台北17日電）法國國民議會友台小組主席戴扈傑今天表示，台海若沒有和平，就沒有穩定，譴責所有威脅行為。法國議員杜瑪則說，台灣的未來牽涉到人類的未來，「大家都應該是台灣人」。

法國國民議會友台小組訪問團日前抵台，17日下午在台北舉行記者會，其中議員杜瑪（Frédérique Dumas）（圖）特別在胸前處別上「我是台灣」，傳達對台灣民主的支持。中央社記者徐肇昌攝 110年12月17日
法國國民議會友台小組訪問團日前抵台，17日下午在台北舉行記者會，其中議員杜瑪（Frédérique Dumas）（圖）特別在胸前處別上「我是台灣」，傳達對台灣民主的支持。中央社記者徐肇昌攝 110年12月17日

戴扈傑（François de Rugy）、法國國民議會外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）、財政委員會議員布義顧（Jean-Louis Bricout）、外交委員會議員杜瑪等人15日訪台，今天舉行記者會。

法國國民議會11月以壓倒性票數通過支持台灣參與國際組織決議案，戴扈傑正是決議案發起人；杜瑪則於決議案辯論發言時，高喊「我是台灣」（Je suis Taïwan）。

戴扈傑下午在記者會指出，這項挺台決議案的通過有3項特殊罕見之處：一是法國國民議會很少對國際議題投票，二是決議案受到朝野跨黨派支持，三是法國國會兩院都通過這項決議案。

對於當前台海局勢，戴扈傑表示，國民議會辯論時，他已提醒台海若沒有和平，就沒有穩定，譴責所有威脅行為。杜瑪則說，許多法國人對台海局勢不太了解，多從美國與中國兩強對立的角度看，但實質上是民主與威權的對立。

杜瑪指出，中國外長不久前稱歐洲有些夥伴低估中國人統一的決心，歐盟應對此進一步採取立場；台灣受到直接且具體的威脅，而法國孕育許多民主思想的學者，是相當支持民主的國家，理應支持台灣才是。

杜瑪除期盼能彰顯自由民主的價值及人類的尊嚴，並強調，「台灣的未來、也牽涉人類的未來，我喊出我是台灣，但其實我覺得大家都應該是台灣人」。

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海澤則指出，此行來台並非抱持對中國的敵對態度，而是要重申民主制度及支持人民有權決定自己命運的原則，「台灣人民有權利決定當台灣人」；他也支持亞太地區的航行自由，因為這攸關經濟交流。

立陶宛因強化與台灣往來，遭中國制裁及外交降級。外界關切法國訪團對相關發展看法，杜瑪說，她想引述總統蔡英文向立陶宛的喊話「不要怕」，就像澳洲跟中國對立，產品因此遭制裁，但澳洲仍做出與北京對立的決定；法國也應該如此，不要害怕遭中國制裁。（編輯：林克倫）1101217

法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）（後右3）率團來台訪問，17日與訪團成員在台北舉行記者會，發表訪台心得並接受媒體訪問。中央社記者徐肇昌攝 110年12月17日
法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）（後右3）率團來台訪問，17日與訪團成員在台北舉行記者會，發表訪台心得並接受媒體訪問。中央社記者徐肇昌攝 110年12月17日
法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）（後右3）率團訪台，17日下午與訪團成員在台北出席記者會，會後與外交部發言人歐江安（後中）一同比讚合影。中央社記者徐肇昌攝 110年12月17日
法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）（後右3）率團訪台，17日下午與訪團成員在台北出席記者會，會後與外交部發言人歐江安（後中）一同比讚合影。中央社記者徐肇昌攝 110年12月17日
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