料俄羅斯將挺進烏克蘭 拜登警告莫斯科後果嚴重

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登今天預料俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將會採取動作、挺進烏克蘭。拜登表示，俄國會因全面入侵而付出巨大代價，包括俄企可能會喪失存取美元的管道。

路透社報導，拜登在記者會上說：「我的猜測是他會挺進。他必會有所動作。」

俄國在烏克蘭邊界附近集結約10萬大軍，西方國家認為俄方此舉是在備戰，讓烏克蘭永遠加入不了北大西洋公約組織（NATO）西方安全聯盟。而莫斯科當局否認計劃入侵。

法新社報導，拜登在記者會上表示，「如果他們（俄國）真的讓集結於邊界的部隊做出能力範圍之事，對俄羅斯來說將會是一場災難。」

「美國盟友和夥伴已準備好讓俄國和俄國經濟付出嚴重代價、蒙受巨大傷害。」

拜登表示，時間一長，俄國部隊可能會勝過戰力較弱的烏克蘭軍隊。

但他表示，「對俄國來說，挺進烏克蘭所要付出的實質人命代價…將會十分慘重。」

針對蒲亭，拜登表示，他認為這位俄國總統「依舊不希望發生全面戰爭」。拜登表示，俄羅斯沒有太好的選項，開戰將會斷了能源收入、招致痛苦制裁等「嚴重經濟後果」。

而制裁措施將讓俄國各大銀行無法以全球主要貿易貨幣美元來進行交易。拜登說：「因此，對俄國來說，事情沒有那麼簡單。」

不過拜登表示，蒲亭的確想試探美國和其北約歐洲盟友的決心，或削弱這個大西洋聯盟。

「我知道，蒲亭只有一個嚴峻的選擇，要不加劇情勢、要不付諸外交。」他說：「如果他現在不仔細想清楚，日後就將付出重大且可觀的代價。」（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110120