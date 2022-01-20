更多編輯台推薦新聞：
反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱
國際

反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報1/20
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300

料俄羅斯將挺進烏克蘭 拜登警告莫斯科後果嚴重

2022/1/20 08:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登今天預料俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將會採取動作、挺進烏克蘭。拜登表示，俄國會因全面入侵而付出巨大代價，包括俄企可能會喪失存取美元的管道。

路透社報導，拜登在記者會上說：「我的猜測是他會挺進。他必會有所動作。」

俄國在烏克蘭邊界附近集結約10萬大軍，西方國家認為俄方此舉是在備戰，讓烏克蘭永遠加入不了北大西洋公約組織（NATO）西方安全聯盟。而莫斯科當局否認計劃入侵。

法新社報導，拜登在記者會上表示，「如果他們（俄國）真的讓集結於邊界的部隊做出能力範圍之事，對俄羅斯來說將會是一場災難。」

「美國盟友和夥伴已準備好讓俄國和俄國經濟付出嚴重代價、蒙受巨大傷害。」

拜登表示，時間一長，俄國部隊可能會勝過戰力較弱的烏克蘭軍隊。

但他表示，「對俄國來說，挺進烏克蘭所要付出的實質人命代價…將會十分慘重。」

針對蒲亭，拜登表示，他認為這位俄國總統「依舊不希望發生全面戰爭」。拜登表示，俄羅斯沒有太好的選項，開戰將會斷了能源收入、招致痛苦制裁等「嚴重經濟後果」。

而制裁措施將讓俄國各大銀行無法以全球主要貿易貨幣美元來進行交易。拜登說：「因此，對俄國來說，事情沒有那麼簡單。」

不過拜登表示，蒲亭的確想試探美國和其北約歐洲盟友的決心，或削弱這個大西洋聯盟。

「我知道，蒲亭只有一個嚴峻的選擇，要不加劇情勢、要不付諸外交。」他說：「如果他現在不仔細想清楚，日後就將付出重大且可觀的代價。」（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110120

延伸閱讀
甘冒被捕下獄風險 烏克蘭前總統將返國抗俄外交協商陷死胡同 分析：俄羅斯軍事入侵烏克蘭可能性增俄烏衝突恐斷歐洲天然氣供應 傳美國擬應變計畫
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀