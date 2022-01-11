日內瓦安全會談 俄對美保證無意入侵烏克蘭

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俄羅斯副外長雷雅布可夫（右）與美國副國務卿雪蔓（左）10日進行數小時談判，俄方告訴美國不打算入侵烏克蘭。（圖取自twitter.com/mfa_russia）

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（中央社日內瓦10日綜合外電報導）美俄日內瓦安全會談的俄方首席代表雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）今天表示，俄羅斯已告訴美國，並不打算入侵烏克蘭；並說，美方對俄方的安全保證提議「十分認真看待」。

俄羅斯副外長雷雅布可夫在與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）進行數小時談判後告訴記者：「對話進行困難、漫長、十分專業、深入而且詳細…我們留下一個印象，即美方對俄方的提議十分認真看待。」

「我們向對方說明，我們並不打算也無意『進攻』烏克蘭…這方面沒有任何理由擔心局勢會惡化。」

雷雅布可夫並呼籲美國，「負責任地」對待俄羅斯。他警告，雙方日益對立衝突的風險「不可低估」。

雷雅布可夫指責，美國揚言對付俄羅斯是「企圖勒索恐嚇」，但俄方「仍主張繼續對話」。

他說：「我不認為局勢已毫無希望。」（譯者：張佑之）1110111