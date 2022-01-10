布林肯：化解烏克蘭緊張局勢 關鍵在俄羅斯

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）俄羅斯與西方國家將就烏克蘭益增的緊張情勢於日內瓦展開會談前夕，美國國務卿布林肯今天表示，俄國必須在對話與衝突之間作抉擇。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）說：「藉由對話與外交斡旋的方式，可化解若干歧見及避免衝突，另個方式就是對抗，若俄羅斯再次入侵烏克蘭，將面臨嚴重後果，俄羅斯打算怎麼辦，我們拭目以待。」

據報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在俄烏邊界部署數以萬計部隊，引發美俄陷入往昔冷戰時期（Cold War）的僵局。

布林肯警告，能否藉由談判取得樂觀成果，某種程度上端視俄羅斯能否別那麼一副咄咄逼人的姿態，也就是「意圖出兵烏克蘭，使得局勢升高」。

他說：「若是我們真的意欲取得進展，我們就得著手舒緩局勢，並且俄羅斯務必消弭目前對於烏克蘭構成的威脅。」

俄羅斯官員將在本週藉由會談展開外交斡旋，包括與北大西洋公約組織（NATO）及歐洲安全暨合作組織（OSCE）會商，不過莫斯科方面無意在上述會談做出任何讓步。（譯者：曹宇帆）1110110