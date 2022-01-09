更多編輯台推薦新聞：
二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈
生活

二級警戒維持至1/24 運動拍照要戴口罩 防疫別鬆懈

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓
國際

阿富汗男嬰機場混亂中託美軍暫顧 與親人失散近5個月終團圓

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力
國際

影片／疫情讓人喘不過氣 荷蘭砸車活動釋放壓力

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

與西方談判前俄國口氣強硬悲觀 稱會談恐提前喊卡

2022/1/9 21:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯與西方本週將就烏克蘭危機，以及俄國要求西方提出的安全保證，展開一系列會談，俄國今天矢言不會在美國施壓下做任何讓步，還說會談有戛然而止的風險。

俄國與西方的會談將在瑞士日內瓦（Geneva）、比利時布魯塞爾（Brussels）、奧地利維也納（Vienna）舉行，但國有媒體俄羅斯新聞社（RIA）報導，副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）說，外交行動在開完一場會議後突然終止，是完全可能發生的事。

雷雅布可夫表示：「我無法排除任何事，這是完全有可能發生的情況，美國人不應對此抱持幻想。」

「我們自然不會在壓力下，以及會談的西方與會者不斷形塑的威脅中，做出任何讓步。」

俄國的日內瓦會談代表團將由雷雅布可夫帶領，國際傳真社（Interfax）引述他的話報導，莫斯科政府與會前的態度並不樂觀。

目前美俄關係正處於冷戰後最緊張的時間點，雷雅布可夫的評論傳達出俄國毫不妥協的訊號。

俄國8年前占領屬於烏克蘭的克里米亞半島後，如今數以萬計的俄軍又在烏克蘭附近集結，華府和基輔政府說，俄國此舉可能是在為新的入侵行動做準備。

俄國否認有入侵烏克蘭的計畫，並表示這是在回應北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭富攻擊性的挑釁行徑。曾是蘇聯一員的烏克蘭立場已轉傾西方，並渴望加入北約。

俄國上月提出一系列要求，包括禁止北約進一步擴張，以及北約應停止在1997年後入盟的中東歐國家境內活動。美國與北約則說，俄國大部分提案都沒有談成的希望。

美國總統拜登（Joe Biden）政府一名高官昨天表示，美國不願討論限制美軍部署，或是美軍在區域內北約國家的動態。但美國已準備好討論各方限制區域內軍事演習和飛彈部署的可能性。

俄國外交部表示，雷雅布可夫帶領的團隊已抵達日內瓦，預計明天進行正式會談。

俄國12日另將與北約在布魯塞爾協商，13日則將在維也納與歐洲安全暨合作組織（OSCE）會商。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110109

延伸閱讀
俄羅斯將與美國討論烏克蘭局勢 矢言不會讓步俄烏邊界風雲緊 北約外長7日開會討論烏俄情勢緊繃 一烏克蘭士兵遭親俄分離軍擊斃
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族