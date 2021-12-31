拜登警告蒲亭：若俄入侵烏克蘭將果斷回應

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（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）美國總統拜登今天敦促俄羅斯總統蒲亭降低與烏克蘭的緊張局勢。拜登也提出警告，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國與盟友和夥伴將作出果斷回應。

拜登（Joe Biden）今天應蒲亭（Vladimir Putin）要求通話，雙方對談約50分鐘。這也是拜登與蒲亭繼7日後，兩人本月第2度通話。

通話結束後，白宮以發言人莎琪（Jen Psaki）名義發出聲明指出，拜登敦促俄羅斯減緩與烏克蘭的緊張局勢。拜登並明確表示，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國與盟友和夥伴將作出果斷回應。

拜登也對以外交方式解決問題表達支持，包括從明年初開始的雙邊戰略穩定對話、北大西洋公約組織－俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）對話，以及歐洲安全暨合作組織（Organisation for Security and Cooperation in Europe，OSCE）對話。拜登也重申，只有在局勢趨緩而非升高的環境下，這些對話才能取得實質性進展。

美俄預計於2022年1月10日在日內瓦召開安全會議。莫斯科當局和北約代表預計在1月12日召開會議，俄羅斯和歐洲安全暨合作組織也將於1月13日舉行會談。

美國資深官員會後透過電話背景說明表示，拜登提出兩條路，端看俄羅斯接下來的行動而定：一是降低緊張局勢的外交途徑；另一條則是更側重於威嚇的途徑，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，將導致嚴重的代價與後果。

至於何謂嚴重的代價與後果，官員指出，這包括經濟制裁、提供烏克蘭軍事援助，以及調整北約的軍事部署。不過官員也強調，不會預設俄羅斯的決策或動向，會關注其行動，美國將持續密切監控烏克蘭情勢，為俄羅斯可能的行動做準備。

鑒於俄羅斯有侵略烏克蘭的隱憂，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日下令「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航空母艦打擊群留守地中海，讓歐洲盟友安心。（編輯：周永捷）1101231