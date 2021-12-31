更多編輯台推薦新聞：
全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022
生活

全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
元旦連假首日國道一早順暢 注意6大地雷路段
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300

拜登警告蒲亭：若俄入侵烏克蘭將果斷回應

2021/12/31 08:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓30日專電）美國總統拜登今天敦促俄羅斯總統蒲亭降低與烏克蘭的緊張局勢。拜登也提出警告，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國與盟友和夥伴將作出果斷回應。

拜登（Joe Biden）今天應蒲亭（Vladimir Putin）要求通話，雙方對談約50分鐘。這也是拜登與蒲亭繼7日後，兩人本月第2度通話。

通話結束後，白宮以發言人莎琪（Jen Psaki）名義發出聲明指出，拜登敦促俄羅斯減緩與烏克蘭的緊張局勢。拜登並明確表示，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國與盟友和夥伴將作出果斷回應。

拜登也對以外交方式解決問題表達支持，包括從明年初開始的雙邊戰略穩定對話、北大西洋公約組織－俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）對話，以及歐洲安全暨合作組織（Organisation for Security and Cooperation in Europe，OSCE）對話。拜登也重申，只有在局勢趨緩而非升高的環境下，這些對話才能取得實質性進展。

美俄預計於2022年1月10日在日內瓦召開安全會議。莫斯科當局和北約代表預計在1月12日召開會議，俄羅斯和歐洲安全暨合作組織也將於1月13日舉行會談。

美國資深官員會後透過電話背景說明表示，拜登提出兩條路，端看俄羅斯接下來的行動而定：一是降低緊張局勢的外交途徑；另一條則是更側重於威嚇的途徑，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，將導致嚴重的代價與後果。

至於何謂嚴重的代價與後果，官員指出，這包括經濟制裁、提供烏克蘭軍事援助，以及調整北約的軍事部署。不過官員也強調，不會預設俄羅斯的決策或動向，會關注其行動，美國將持續密切監控烏克蘭情勢，為俄羅斯可能的行動做準備。

鑒於俄羅斯有侵略烏克蘭的隱憂，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）28日下令「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航空母艦打擊群留守地中海，讓歐洲盟友安心。（編輯：周永捷）1101231

延伸閱讀
拜登促蒲亭勿於烏克蘭增兵 否則付沉重經濟代價美俄視訊峰會 蒲亭要求拜登保證北約不向東擴張美俄總統視訊會 拜登關切俄在烏克蘭周圍軍事行動
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀