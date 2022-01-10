華郵：蒲亭習近平扭曲歷史 合理化侵烏和攻台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）華盛頓郵報專欄作家、外交關係協會（CFR）資深研究員布特（Max Boot）撰文指出，俄羅斯總統蒲亭和中國國家主席習近平雙雙扭曲歷史，企圖合理化侵略烏克蘭和攻打台灣的戰爭。

布特在專欄中說道，「甚麼造就一個民族國家？」這個問題不僅僅是深奧的學術辯論內容，也是世界上兩個最危險軍事對抗的核心。

俄羅斯可能正處於廣泛侵略烏克蘭的邊緣，因為蒲亭不接受烏克蘭的主權，而中國有朝一日可能會發現自己與台灣爆發戰爭，因為習近平不接受台灣的主權。

蒲亭2008年曾說，「烏克蘭甚至不是一個國家」，並在去年7月發表了一篇長文，論述「俄羅斯人和烏克蘭人過去是同一民族，同一個整體」。在他的論述中，邪惡的外國勢力、「激進分子」和「新納粹分子」從事「反俄行動」，他們試圖將烏克蘭從莫斯科的羽翼下引誘出來。

2014年3月俄羅斯兼併位於烏克蘭南部、國際承認為烏克蘭領土的克里米亞。（中央社製圖）

同樣在去年7月，習近平在慶祝中國共產黨建黨百年談話中表示，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務」。

布特在文中表示，在不斷的政權宣導下，俄羅斯民眾和中國民眾廣泛認同這些假設，這些假設是基於對歷史具有偏見的解讀。很久以來，北京就沒有對台灣有過持續的控制，莫斯科對烏克蘭也沒有。

俄羅斯和烏克蘭共同起源於基輔羅斯（Kyivan Rus），這是一個由維京人在西元9世紀建立的國家，但在13世紀蒙古人入侵之後，俄羅斯和烏克蘭的領土走向不同的方向。現在烏克蘭的大部分領土曾被波蘭和立陶宛統治了400年。而烏克蘭也發展出不同的語言與宗教。

18世紀末，崛起的俄羅斯帝國吞併了烏克蘭的大部分土地。沙皇試圖打壓烏克蘭的語言和民族認同，但以失敗告終。1917年俄羅斯帝國爆發革命，烏克蘭宣布獨立，但在1922年被紅軍強迫加入新成立的蘇聯。10年後，史達林的蘇聯共產黨造成大饑荒，當時數以百萬計烏克蘭人被迫挨餓，導致許多烏克蘭人進一步疏離俄羅斯。

1940至1950年代，烏克蘭游擊隊反抗蘇聯統治。蘇聯1991年解體時，超過92%的烏克蘭人投票支持獨立。

布特在文中說，台灣雖早在7世紀就有一些中國人定居，但他們的人數遠少於原住民。 1642年，荷蘭東印度公司控制了這個被歐洲人稱為福爾摩沙的島嶼。20年後，荷蘭人被以台灣作為反清復明基地的反抗勢力驅逐。

1683年，清朝將台灣納入版圖，開啟中國大陸2世紀的統治，直到1895年，中國在甲午戰爭中戰敗，台灣割讓給日本。二戰結束後台灣回歸，但共產黨於1949年奪取北京政權後中華民國政府遷台，局勢便持續至今。

雖然現今台灣因害怕招致中國報復而從未正式宣布獨立，但在過去73年，台灣一直是一個實質上的主權國家。

文中提到，皮尤研究中心（Pew Research Cente）2020年的一項民意表示，2/3的台灣成年人認為自己是台灣人，1/3認為自己既是台灣人也是中國人，只有4%的人認為自己是中國人。與此同時，民調顯示，超過80%的烏克蘭人繼續支持獨立，72%的人將俄羅斯視為「敵對國家」。

文中指出，在軍事上，烏克蘭遠比俄羅斯弱，台灣也遠不如中國。所以，如果像毛澤東那樣相信「槍桿子出政權」，那麼烏克蘭和台灣的命運就已經注定。但若像美國開國元勳那樣相信政府的「正當性力量來自於被治者的同意」，那麼這兩個國家都是民主國家，實際上是比獨裁的俄羅斯和中國政權更合法的國家。

布特文章最後強調，蒲亭若擴大對烏克蘭的攻勢，或者習近平對台灣發動攻擊，這些都不是「國家統一」的戰爭，而是對主權國家的侵略戰爭，所有守法國家都應該盡其所能予以抵抗。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110110