LLB亞太區少棒賽開打 北市東園投打發揮扣倒中國

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）台北市東園國小棒球隊代表台灣參加LLB世界少棒聯盟亞太區少棒賽，今天首戰與中國交手，投打發揮以10比0、5局提前搶下勝利。

北市東園國小3月底在選拔賽、謝國城盃少棒賽奪冠，隊史繼2017年後、睽違8年再奪下代表權，赴韓國打LLB亞太區少棒賽，力拚冠軍、爭取前進美國威廉波特參賽門票。

北市東園今天首戰與中國隊交手，開賽就有攻勢，1局上靠著單局4支安打，包括3支二壘打，另選到1次四壞保送、對手也有出現失誤，開賽就攻下5分。

北市東園3局上再起攻勢，靠著接連安打再添4分、拉開領先差距，5局上3支安打攻勢串連，再攻下1分，達到提前結束比賽門檻。

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北市東園今天動用4任投手，劉韋亨先發投1局被敲出1支安打，投出1次四壞保送、2次三振，瞿子敬接手投2局，讓對手6上6下，簡子淂投1局被敲出2支安打，陳世鴻接著投1局，連飆3次三振，4任投手都沒有失分，順利守住勝利。

北市東園搶下首勝，明天將與關島交手，29日迎戰韓國，30日則對上香港，7月1日對手為沙烏地阿拉伯，爭取分組前2名晉級機會，冠軍戰將於7月3日舉行。 （編輯：龍柏安）1140627