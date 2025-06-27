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僑勇國小教室烤肉5童頭暈送醫 初步釐清為缺氧

2025/6/27 18:28
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東僑勇國小2名老師今天帶著30名學生在教室開冷氣烤肉，5名學童頭暈送醫，經醫院抽血檢驗排除一氧化碳中毒，是缺氧導致，1名學生家長為求慎重留院再檢查，其餘均出院。

恆春基督教醫院告訴中央社記者，經抽血檢驗，初步釐清非一氧化碳中毒，而是教室內因空氣不流通，導致學生缺氧導致頭暈、想吐、無力症狀。

僑勇國小校長黃順利告訴中央社記者，案發在4年級的美勞課，陳姓導師及陳姓美術老師未告知學校，就擅自帶著學生在教室內烤肉，以為沒使用木炭就沒事，採用5個卡式爐上面放鋪鐵盤，室內還開著冷氣，雙邊窗戶只開一側，導致空氣無法對流。

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黃順利表示，初步檢驗結果雖非一氧化碳中毒，但2名教師也有責任，一樣會召開校事會議進行懲處；5名送醫的學童，目前僅1名學生家長為求慎重，留院多做檢查，但該名學童已沒有任何不適，其他4名均已出院。

全案發生在今天中午，屏東消防局在中午11時46分獲報恆春鎮西門路救護，現場30人在室內烤肉，共有5名學童因身體不適、意識清楚，分別送往恆春旅遊醫院及恆春基督教醫院救治。（編輯：龍柏安）1140627

黃順利
屏東僑勇國小2師帶學生教室開冷氣烤肉 5人疑一氧化碳中毒送醫
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