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7-11北京官網台灣標示為國家 遭罰65萬

2022/1/6 18:31（1/6 19:00 更新）
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7-11北京公司因官網地圖將台灣標示為獨立國家，遭北京市有關當局罰款人民幣15萬元。圖為北京7-11門市2012年在中國「918事變紀念日」停業。（中央社檔案照片）
7-11北京公司因官網地圖將台灣標示為獨立國家，遭北京市有關當局罰款人民幣15萬元。圖為北京7-11門市2012年在中國「918事變紀念日」停業。（中央社檔案照片）
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（中央社台北6日電）7-11北京公司因其中國官網地圖未繪南海諸島、釣魚台等點，且將台灣標示為獨立國家，上月遭北京市有關當局責令改正、予以警告，並罰款人民幣15萬元（約新台幣65萬元）。

信用中國網站揭露的行政處罰決定書顯示，柒一拾壹（北京）有限公司（7-11北京）遭指其官網展示不完整地圖，包括「漏繪」南海諸島島點、釣魚台及赤尾嶼；以及阿克賽欽地區（Aksai Chin）、藏南地區國界線標示錯誤，且「錯將台灣省標示為獨立國家」。

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據行政處罰決定書，7-11北京公司入口處也有展示不完整地圖違法狀況，包括「漏繪」釣魚島、赤尾嶼；南海諸島島點表示有誤；藏南地區國界線表示錯誤、阿克賽欽地區國界線表示錯誤。

北京市規劃和自然資源委員會東城分局表示，柒一拾壹（北京）有限公司上述行為違反「地圖管理條例」第37條、第15條。根據該條例第49條及第55條，對該公司責令改正、給予警告，共罰款15萬元。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110106

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