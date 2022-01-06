山姆會員店主管：沒有刻意下架新疆產品

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（中央社台北6日電）美國零售巨頭沃爾瑪在中國的山姆會員商店，之前遭控全面下架新疆產品。路透社近日報導，山姆會員店主管在一段電話會議中表示，沒有刻意下架新疆產品，稱是一場「誤會」。

沃爾瑪（Walmart）及其旗下的會員制門市山姆會員商店，遭中國網友指控配合美國全面下架新疆產品，並引發抵制潮。中共中央紀律檢查委員會去年12月31日點名山姆會員商店「惡意下架新疆產品」，抵制中國產品「必將自食惡果」。沃爾瑪及山姆會員商店沒有作出官方回應。

路透社（Reuters）4日援引一段山姆會員商店張姓區域電商主管與分析師的電話會議對話錄音報導，張姓主管在對話中表示，山姆會員商店並未刻意將新疆產品，從中國商店及應用程式中下架，並稱是一場「誤會」。

張姓主管解釋，從應用程式中搜不到新疆產品，是因為應用程式並不支持基於地名的搜索。之前公司沒有辯解，是因為沒有理由對自己沒有做過的事情感到害怕。

報導表示，電話會議錄音是從一名參加會議人士獲得，張姓主管的言論也獲得另一名與會者證實。沃爾瑪未有回應，山姆會員商店至今也沒有就這次風波作官方回應。（編輯:陳沛冰/繆宗翰）1110106