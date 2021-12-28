眼睛小不配做中國人？瞇瞇眼爭議再起

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（中央社台北28日電）以「瞇瞇眼」為形象的廣告近年多次引起大陸網民的抗議和抵制，中國自家零食品牌「三隻松鼠」兩年前一則廣告近日被翻出後也不能倖免，但相較先前的一面倒，這次多了不同的討論聲音。

綜合香港01等媒體報導，有網民最近翻出2019年中國網路零食品牌「三隻松鼠」的一則廣告並批評，其中模特兒「瞇瞇眼厚唇」的形象，有刻意醜化中國人的嫌疑。

無獨有偶，日前上映的中國國產動畫「雄獅少年」在宣布票房破億（人民幣）時，因角色設定都有細長狹小的眼睛而被網民批評「刻意迎合西方審美」，並號召抵制。

除了上述事例，近年因「瞇瞇眼」而被指辱華的爭議頻出，但相較先前的「同仇敵愾」，這次中國輿論場多了不同討論聲音。

其中虎嗅網一篇「一夜之間『瞇瞇眼』淪為全民公敵？」被廣為轉發，文中提到主流審美並非「美的全部」，對「瞇瞇眼」的過度批判其實也是文化自信和文化包容的匱乏。

此外，由於「三隻松鼠」和「雄獅少年」的消費群或觀眾都是中國人，許多網民因此認為不存在「迎合西方審美」的說法。

與此同時，「三隻松鼠」廣告的模特兒也在微博發說，長相是父母給的，「我不知道我做錯了什麼要遭受這種網路暴力，我只是一個普通的打工人，完成我自己的工作。我眼睛小就不配做中國人了？」

稍後，上海市消保委針對「三隻松鼠」爭議表示，「消費圈的審美要與時俱進」，才能契合消費者新的審美需求。有網民則認為，一味批評瞇瞇眼也是一種倒退。

據報導，「多元審美」在這次論戰愈來愈多地被提及，有網民說，在打造或討論屬於中國人所認定美的標準時，不應該因為怕落入刻板印象而矯枉過正，只因其「符合西方審美」而予以摒棄。

但也有人認為，「瞇瞇眼」涉及的刻板印象曾用來「醜化中國」，不能輕鬆看待；而在這些關於「瞇瞇眼」的辯論中，中國社會也在尋找關於審美的不同答案。

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報導說，「瞇瞇眼」被標籤化為「刻意」符合西方刻板印象，可從「傅滿州」說起。傅滿州是英國推理小說作家羅默（Sax Rohmer）所創作系列小說中的虛構人物，於1913年「傅滿州的謎團」（The Mystery of Dr. Fu Manchu）一書中首次出現，

報導表示，傅滿州是西方流行文化成功塑造的「邪惡的東方壞蛋」，角色的經典外貌特徵「黃皮膚、長眉毛、狹長的眼睛、鬍鬚和偏瘦的身材」被認為形塑出對東方人的刻板印象。漫威首部以華人為主角的英雄電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）上映時就特意將這個角色改名，足見其爭議性。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101228