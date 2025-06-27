美媒：凱蒂佩芮與奧蘭多布魯取消訂婚 交往9年後分手

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（中央社洛杉磯27日綜合外電報導）美國女歌手凱蒂佩芮與英國男星奧蘭多布魯已取消訂婚，在交往9年後正式分手。美國娛樂媒體TMZ率先報導此事，時人雜誌隨後證實這項消息。

自從媒體報導，奧蘭多布魯（Orlando Bloom）將獨自出席美國電商亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）的婚禮後，外界議論紛紛他與凱蒂佩芮（Katy Perry）的關係。他們均未對兩人的關係狀態發表評論，雙方經紀人也沒有立即回應置評請求。

美國雜誌「滾石」（Rolling Stone）報導，這對情侶是在2016年金球獎（Golden Globe）典禮後的派對首次相遇，當時兩人為搶漢堡發生爭執。

凱蒂佩芮曾分享這段趣事：「我是在漢堡店In-N-Out遇到我男友…，那時我們沒有在一起。我叫我的保鑣拿來10個漢堡，我突然就看到我男友的手－他甚至沒跟我們同桌－他衝過來抓漢堡，我當時的反應就像：『嘿，那是我的漢堡！』」

儘管他們2017年曾短暫分手，兩人又在1年後複合。

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他們在2019年宣布兩人訂婚。凱蒂佩芮告訴美國深夜秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）：「那天是情人節…我們去吃晚餐，我以為飯後要去看一些表演，卻搭上直升機。我們在（洛杉磯）一處屋頂降落，我所有家人朋友都在那裡。他做得太棒了。」

這對情侶原本預定2020年初夏在日本結婚，但婚禮因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情迅速擴大而延期。同年8月，他們的女兒黛西（Daisy Dove Bloom）誕生。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140627