各地多雲到晴炎熱 午後留意局部雷陣雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中央氣象署今天表示，各地多為多雲到晴，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。今天天氣炎熱，尤其大台北地區、彰化、雲林、高屏近山區及花蓮縱谷有局部攝氏36度以上高溫發生機率。

氣象署網站發布訊息指出，今天各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍會較縮小，以山區及近山區平地的機率較高，但南部地區及中部以北山區仍有局部大雨發生的機率。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

氣溫方面，氣象署表示，天氣炎熱，各地高溫普遍在31至35度，尤其是大台北地區、彰化、雲林、高屏近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分；各地低溫約23至25度。

至於離島天氣，澎湖為晴時多雲26至32度，金門為晴時多雲26至32度，馬祖為晴時多雲26至31度。（編輯：謝雅竹）1140628