各地多雲到晴炎熱 午後留意局部雷陣雨
2025/6/28 08:22（6/28 08:35 更新）
（中央社台北28日電）中央氣象署今天表示，各地多為多雲到晴，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨。今天天氣炎熱，尤其大台北地區、彰化、雲林、高屏近山區及花蓮縱谷有局部攝氏36度以上高溫發生機率。
氣象署網站發布訊息指出，今天各地大多為多雲到晴，東南部地區及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍會較縮小，以山區及近山區平地的機率較高，但南部地區及中部以北山區仍有局部大雨發生的機率。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
氣溫方面，氣象署表示，天氣炎熱，各地高溫普遍在31至35度，尤其是大台北地區、彰化、雲林、高屏近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分；各地低溫約23至25度。
至於離島天氣，澎湖為晴時多雲26至32度，金門為晴時多雲26至32度，馬祖為晴時多雲26至31度。（編輯：謝雅竹）1140628
延伸閱讀梅雨季雨量正常 氣象署估7至9月氣溫偏高至正常近台颱風下半年估3至5個 7月起增濱海風力預報強化防災熱傷害就診比去同期多8成 留意心跳加速、不出汗等症狀哪裡可吹冷氣 環部抗高溫防護地圖7月登場114年秋冬不再全民公費打COVID疫苗 QA一次看
- 各地多雲到晴炎熱 午後留意局部雷陣雨2025/06/28 08:22
- 2025/06/27 17:27
- 2025/06/27 15:13
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
新北新店累積雨量85毫米 西半部28日防局部雷陣雨