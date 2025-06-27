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花蓮列管犬又咬傷人狗 動防所擬重罰不排除沒入

2025/6/27 18:58（6/27 19:31 更新）
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花蓮縣秀林鄉銅門村26日發生犬隻攻擊事件，梁姓飼主的4隻混種犬圍攻1隻黑狗，黑狗的飼主也遭波及受傷。經查攻擊犬隻已被列管為危險性犬隻，動防所將加重裁罰，不排除沒入。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年6月27日
花蓮縣秀林鄉銅門村26日發生犬隻攻擊事件，梁姓飼主的4隻混種犬圍攻1隻黑狗，黑狗的飼主也遭波及受傷。經查攻擊犬隻已被列管為危險性犬隻，動防所將加重裁罰，不排除沒入。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 114年6月27日
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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮縣銅門村梁姓男子飼養4隻混種犬昨晚圍攻1隻黑狗，梁姓女子為救黑狗而受傷。動防所調查，攻擊犬隻曾因咬死鄰居貓咪遭列管為危險性犬隻，將加重裁罰，不排除沒入。

花蓮縣秀林鄉銅門村梁女表示，她昨天傍晚帶著飼養的黑狗到村內河濱遛狗時，同村的梁男飼養4隻混種犬突然圍攻黑狗，她上前救黑狗時，遭梁男飼養的犬隻咬傷，她的右小腿有6處開放性傷口。

她說，梁男拉開攻擊的犬隻後就離開現場，沒有善後處理她及黑狗的傷勢，她事後向警方報案，警方今天會同花蓮縣動植物防疫所人員前往攻擊犬隻家中查處。

根據花蓮縣動植物防疫所調查，梁男飼養多隻混種犬，有3隻去年曾咬死鄰居的愛貓，另1隻今年4月咬傷路過的8歲男童，導致男童腳縫16針，因犬隻品種為混種犬，當時有開罰及列管為危險性犬隻。

花蓮縣動防所長周黃得榮表示，經初步調查昨天攻擊的犬隻中，有3隻是列管的危險性犬隻，按規定外出須有成年人陪同、並以長度1.5公尺內鍊繩牽引及配戴通風嘴罩等，飼主未善盡照養責任，導致攻擊其它犬隻，依規定可裁處新台幣3萬元至15萬元。

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黃得榮說，因攻擊犬隻並非初犯，且是列管危險性犬隻，將會加重處分，待釐清事發情況後，不排除會沒入，把具威脅性的犬隻帶進收容所。

當地村民表示，梁男飼養的犬隻都有攻擊性，每隻都疑有咬人、咬動物的前科，涉攻擊事件至少4次，就算開罰或通報，飼主仍自認為狗很聽話，且不定時將狗放出，讓附近居民人心惶惶。（編輯：戴光育）1140627

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#花蓮縣
#動防所
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