罷免投票日倒數 竹市綠白藍出招籲7/26出門投票

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）罷免投票日倒數，民進黨新竹市議員與罷團掃街催票；民眾黨組「中央保安隊」挺新竹市長高虹安（停職中）；國民黨立委鄭正鈐則找藍營大咖拍片，各方呼籲7月26日出門投票。

提議罷免鄭正鈐與高虹安的團隊，今天在多名民進黨新竹市議員陪同下，前往新竹市果菜市場掃街宣傳。

「新竹雙罷」發言人林志潔表示，呼籲愛台灣、愛新竹的民眾7月26日出門投「同意罷免」，下架不適任的立委及市長。

民進黨籍市議員施乃如表示，民眾黨傾全黨之力拯救貪污被判刑、停職且退黨的高虹安，希望民眾黨人士看看新竹市公園綠地、分隔島的草有多長，柏油路面品質有多爛，走入基層瞭解市民心中的憤怒如何匯聚成罷免的力量。

民眾黨今天成立「中央保安隊」並進駐新竹市，黨中央及立法院黨團幹部到場力挺高虹安。民眾黨秘書長周榆修致詞表示，中央保安隊進駐新竹市就是要反制大惡霸，用具體行動守住新竹。

民眾黨發言人張彤說，未來將啟動地方組織動員、社群空戰、國會監督與媒體澄清等方式反制「大惡罷」，不讓新竹市成為政治鬥爭下的祭品。

高虹安表示，這次罷免的本質是政治鬥爭，破壞新竹市的安定與市政推動，呼籲民眾7月26日踴躍出門投「不同意罷免」。

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鄭正鈐辦公室今天發布新聞稿表示，國民黨籍立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕及台北市長蔣萬安分別拍攝影片力挺鄭正鈐，共同呼籲7月26日投「不同意罷免」。

鄭正鈐表示，若這次罷免成功，國會的監督聲音將被噤聲，失去應有的制衡功能。（編輯：方沛清、黃名璽）1140627