法媒分析中國威脅 點名親中勢力是「北京的特洛伊木馬」[影]

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法國M6電視台19日報導中國對台灣民主的威脅，主持人讚台灣民主為典範，並指台灣親中勢力是「北京的特洛伊木馬」。圖為台北銅鑼灣書店受訪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾婷瑄巴黎20日專電）法國M6電視台新聞調查節目昨晚播出1小時台灣專題，報導中國對台灣民主的威脅。主持人讚賞台灣民主，並稱之為典範，同時分析台灣親中勢力是「北京的特洛伊木馬」。

「獨家調查」節目以「台灣：被中國巨人圍困的島嶼」（Taïwan : l'île assiégée par le géant chinois）為標題，透過不同面向人物專訪分析中國各種威脅下台灣民主的韌性與對抗。

主持人戴拉維拉迪耶（Bernard de la Villardière）在1小時的專題開頭中介紹台灣，「從各面向而言，都是進步社會、典範民主，擁有自由蓬勃經濟。中國加強外交壓力與武力企圖收買台灣人，如對香港一樣」。

影片首先拍攝軍事戰力與演習，分析台灣經濟實力，包括將台積電生產的晶片形容為全球科技無法缺少的關鍵。

主持人旁白說道：「地位全球獨一無二，非中國一省，有自己的政府、軍隊、經濟、外交、貨幣、總統與政府，但卻沒有任何強權官方承認，原因就是台灣與中華人民共和國的複雜關係。」

節目強調台灣民主，並指出，台灣的媒體、社群網路、選舉和信仰都是自由的。「不僅是同性婚姻合法的唯一亞洲國家，也是全世界唯一擁有跨性別部長的政府，和唯一擁有搖滾音樂人立委的國會」。同時，也多次提到台灣「極度的參與式民主」。

調查專題非常用心，專訪近10人，包括傾向維持現狀的台商及支持獨立的民眾、外交部長吳釗燮、政務委員唐鳳、立委林昶佐、銅鑼灣書店創辦人林榮基、館長陳之漢、中華統一促進黨幹部及總裁張安樂兒子張瑋等，以多元角度探討台灣民主與中國威脅。

吳釗燮在專訪中表示：「我們已準備自我防衛，即使戰爭明天到來，我們也準備好面對與中國的可能衝突。我們有決心自我捍衛，因為這是我們的領土、我們的主權與生活方式。」

專題分析2014年太陽花學運在台灣政治覺醒中所扮演的角色；台灣立法院推擠衝突的狀況也登上法國螢幕。

如電視節目推特所寫，「台灣是現代、進步的民主，但同時也深受威脅... 被中國（威脅）」，調查聚焦中國對台灣的威脅，不僅來自外在的軍事、外交與網路威脅，還分析了來自內部的威脅。

專題將對台灣民主的內在威脅稱為「北京的特洛伊木馬」。旁白說道：「親中的保守政黨國民黨，不是威脅民主的唯一政黨，還有中華統一促進黨。透過跟拍他們的辦公室，我們才了解中國的臂膀如何入侵台灣，及對台灣民主有多麼危險。」

拍攝畫面可見中華統一促進黨辦公室內不僅有鄧小平雕像，還有他們稱為國旗的中華人民共和國五星旗。

報導指出，館長陳之漢轉向支持台獨並積極參與反紅媒活動後，遭到白狼手下竹聯幫成員開槍襲擊，以及香港人林榮基與創辦的銅鑼灣書店被潑漆等，也都是極端親中人士威脅的證明。

最後報導鏡頭轉向法國，節目主持人也造訪台灣駐法代表處，訪問代表吳志中以了解台灣的外交現況，並很驚訝地發現聯合國為了避免激怒中國，台灣並未獲得聯合國承認，甚至無法成為觀察員。

主持人指出，儘管中國出現的地方，台灣就無法出席，但這也不影響台灣與法國建立緊密的關係，尤其在經濟方面。

吳志中表示，外交仍有許多進展，例如在G7峰會中提及台灣，近日許多議員也訪台。在台灣，特別是年輕人，非常渴望自由，並認為自己是台灣人，不是中國人。

法國M6電視台在年輕族群中擁有高收視率與人氣，每週日晚間1小時的新聞調查，以第一手深入報導方式帶領觀眾探討國內外時事。（編輯：林憬屏）1101220

法國M6電視台新聞調查節目昨晚以「台灣：被中國巨人圍困的島嶼」播出1小時專題，採訪近10人。節目表示，台灣是民主典範，但卻被中國威脅，不僅外部，更有內部的特洛伊木馬。（翻拍自M6官網）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 110年12月20日