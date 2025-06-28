台中霧峰低碳輕旅啟動 結合4座YouBike站點上線

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）交通部觀光署參山國家風景區管理處今天舉辦「霧峰YouBike低碳輕旅」啟動儀式，宣布結合4座全新YouBike站點上線，並祭出1600份百元消費券提供兌換。

參山國家風景區管理處聯合立法院中南部服務中心，今天在霧峰民主議政園區舉辦「霧峰YouBike低碳輕旅」啟動儀式，立法院副院長江啟臣、台中市副市長鄭照新也出席，歡迎民眾到霧峰展開低碳輕旅單車旅遊。

江啟臣致詞表示，參山處去年將民主議政園區列入霧峰觀光軸線，為了讓觀光旅遊更富有價值意義，今天導入YouBike及地方產業，加上地方文史社群導覽解說，短短4公里就可得到滿滿的心靈饗宴，回到議政園區還可享用主廚規劃的省議員特餐。

參山處副處長廖錫標說，這次低碳輕旅活動特別結合參山處「參大王」活動，有1600份百元消費券可兌換，還有機會抽中價值新台幣2萬元的公路自行車。

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廖錫標推薦造訪霧峰的遊客，可採由外而內的YouBike騎乘方式遊覽，例如從外圍的亞洲大學美術館起，依序前往霧峰農會酒莊、光復新村文創聚落、議政博物館，再到林家花園周遭品嚐在地美食，既低碳又省停車費，還可近距離感受霧峰自清代起沉澱的人文及風土魅力。

廖錫標並預告，9月到10月參山處將啟動「霧峰騎旅」系列活動，將以定點定時，由專業嚮導領騎、1梯次約20到30人的方式帶團，適合親子家庭、青少年與樂齡全方位族群參與，期望建構常態性騎旅社群，形成地方觀光與生活共融的良性循環。（編輯：張雅淨）1140628