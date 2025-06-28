高雄旗美等遭劃無人機禁航區惹議 農業局介入協調

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄旗山、美濃、內門、杉林等近日遭軍方劃為無人機禁航空域，農民噴藥作業遭限縮惹議。農業局將協調無人機噴藥作業；立委提調整限高、召開協調會等找解方。

高雄市農業局新聞稿表示，旗山、美濃、內門、杉林等區納入海軍反潛航空指揮部「軍事訓練空域」行之有年，但近日軍方將這些區域納入交通部民航局無人機空域管制系統，導致部分農藥噴灑作業受限，引發無人機農藥代噴業者及農民不滿。

農業局指出，已立即向交通部民用航空局、海軍反潛航空指揮部及農業部動植物防疫檢疫署反映，目前無人機代噴作業申請程序維持向民航局申請無人機使用空域，民航局會徵詢海軍反潛航空指揮部意見，若未影響訓練會同意申請作業。

農業局長姚志旺表示，農藥代噴作業目前仍可向交通局遞件申請，美濃區農會已遞件申請無人機噴藥作業。後續將就無人機禁航範圍與相關規定邀集相關單位協商調整，在確保航安前提下，兼顧農民與代噴業者的權益。

國民黨立委柯志恩今天透過新聞稿表示，若全面禁飛，無疑是斷農民生計，軍方可成立專責單位窗口，協助民間申請，降低需30天前申請等繁雜流程，減少民間與軍方要付出的行政成本，或是採取限高方式區分軍民用途，避免全面禁飛，讓國防安全兼顧民生權益。

民進黨立委邱議瑩昨晚也透過文字訊息表示，此事涉民生與國防的平衡，政府部門未事先與地方農民溝通協調，決策過程過於粗糙，令人遺憾。目前已與農民聯繫，並將盡速召開協調會，釐清責任歸屬，兼顧國防安全與農民權益。

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農業局說明，軍方劃定旗美地區為紅色禁航區，造成無人機代噴農藥作業受限，部分需進行病蟲害防治的農作物恐受影響。目前高雄市主要使用無人機代噴農藥作物以水稻及野蓮為大宗，本期稻作多已收穫完成、噴藥需求較少，目前代噴需求以野蓮為主。

農業局表示，此次公告的禁航高度400英呎（約122公尺），此高度限制與實際農業無人機代噴飛行作業高度（在作物上方1.5至4公尺間）相距尚遠，干擾風險甚低，已向農業部動植物防疫檢疫署反映此一問題，後續將與民航局及海軍反潛航空指揮部再行檢討相關規定與申請作業流程，減少對農務的衝擊。（編輯：謝雅竹）1140628