北市府設營業登記審查要點 防棋牌社變聚賭麻將館

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（中央社記者劉建邦台北28日電）為避免市區棋牌社聚賭，北市商業處今天表示，已發布休閒活動場館營業場所登記審查要點，業者申請營業登記前，會與警消等單位會勘，且業者須簽不能從事麻將撲克賭博的切結書。

國民黨台北市議員張斯綱曾提案建議市府比照電子遊戲場、網咖等研擬自治條例，管理棋牌社或麻將館等休閒場館。

他說，很多家長反映，掛名棋藝社或棋牌社的協會，實則是賭博場所，有些在國小旁，店家大門打開時就看到有民眾打麻將，雖無金錢交易卻用籌碼換錢，是掛羊頭賣狗肉在聚賭。

商業處透過新聞資料指出，坊間常有登記休閒活動場館業營業項目的業者，實際從事麻將、撲克聚賭，經詢問經濟部後，休閒活動場館業的營業項目定義未包含提供場所供人打麻將或撲克牌，因此不能申請公司及商業登記。

商業處表示，為防止有業者以合法登記休閒活動場館業為名，從事可能涉及賭博麻將、撲克，因此設置「台北市休閒活動場館業營業場所登記審查作業要點」，並自6月16日生效實施。

商業處指出，此作業要點實施後，只要有業者要申請休閒活動場館營業登記，就先與台北市都市發展局、建築管理工程處、警察局、消防局派員共同前往業者登記地點會勘。

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此外，也會要求申請營業登記的業者簽署場所不能從事麻將、撲克等賭博行為的切結書，後續要符合北市都計、建管、消防等法令規定，才會准許可登記休閒活動場館業的營業項目。

商業處表示，實施北市休閒活動場館業營業場所登記審查作業要點後，除可從源頭管理，也可讓警方後續掌握可能涉及賭博的麻將或撲克館。（編輯：林恕暉）1140628