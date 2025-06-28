以伊戰爭歇 伊朗據報重啟向中國採購殲10C談判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）伊朗與以色列結束12日戰爭後，據指重新啟動向中國採購殲10C戰機的談判。外媒分析，這款成都飛機工業集團研製的4++代中型多用途戰機，可望彌補伊朗空軍長期戰力不足的困境。

香港星島日報網昨天引述伊朗媒體及俄羅斯財經媒體做了上述報導，其中提到伊中雙方過去近20年雖多次談判未果，以伊開戰12天空防實力受挫後，伊朗顯然急於補強空軍機隊，需求恐達400架。

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，伊中雙方2015年曾接近簽約購買多達150架殲10C戰機，但因付款方式談不攏而破局。北京當時不接受以石油或天然氣作為支付手段，伊朗則受限於外匯短缺與聯合國禁運，難以成交。2020年武器禁令解除後，談判一度重啟，但最後也因同樣原因中斷。

殲10CE為中國成都飛機工業集團開發生產的單發動機多用途戰機，編號E為外銷版，被視為F-16V與瑞典獅鷲（JAS-39 Gripen E）的經濟替代選擇，單價落在4000萬至5000萬美元之間，視乎配置與訓練包內容而定。相較之下，俄羅斯的Su-35與MiG-35價格更高、產能和交付問題都更具挑戰性。

報導引述英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）2025年全球軍事平衡（Military Balance）報告說，伊朗戰前約有150架可用戰機，大多為70年代購入的F-4、F-5與F-14等美製老舊機型，維修仰賴自行生產零件，運作艱難，其他例如1980年代末期獲得的MiG-29則因缺乏料件，狀況也不佳。

伊朗原計劃透過2023年簽約的Su-35採購案擴軍，訂購50架，但目前僅收到4架。由於俄國產能多數投入烏克蘭戰爭，短期內難以履行合約，伊朗不得不另尋替代方案。

報導說，以色列13日發動空襲，凸顯伊朗防空體系薄弱，而美國24日同意中國合法購買伊朗石油，讓伊朗可望透過石油易貨方式與中方交易，加快殲10C採購進度。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

俄羅斯科學院普瑞馬可夫世界經濟與國際關係研究所（IMEMO）戰略研究員克拉姆尼（Ilya Kramnik）表示，即使伊朗順利接收Su-35，仍需大量機隊支撐全面防空能力，估計需求達400架。成本較低、供應穩定的殲10C是目前唯一可行選項。俄製MiG-35雖是潛在選擇，但該型機尚未進入量產階段，難以作為主力補充機種。

報導提到，巴基斯坦和印度5月初爆發空戰，巴方藉中國殲10CE戰機搭配霹靂15空對空道彈在邊境擊落5架印度軍機，包括3架法製「飆風」（Rafale）戰機，引發全球矚目。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140628