美官員：巴基斯坦用中製戰機擊落至少2架印度軍機

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（中央社伊斯蘭馬巴德/華盛頓8日綜合外電報導）路透社今天引述兩名美方官員透露，巴基斯坦7日用中國製的主力戰機擊落至少兩架印度軍機。路透社認為這是中製先進戰機終於取得實戰的重要里程碑。

路透社就此事詢問印度空軍發言人時，對方不予置評。

美國有線電視新聞網（CNN）稍早報導，法國一名高階情報官員告訴他們，印度空軍一架飆風（Rafale）戰機遭巴基斯坦擊落，是這款法製先進戰機首度於實戰中戰損。

路透社指出，華府正密切關注中國主力戰機與西方對手的對戰表現，以研判北京應對台海或印太衝突的實力。

美方一位不願具名的官員指出，有高度可信情資顯示巴基斯坦動用中製殲-10（J-10）戰機發射空對空飛彈，擊落至少兩架印度戰機；另一美方官員則說，至少有一架被擊落的是法製飆風戰機。

兩名官員都說，巴基斯坦空軍在這次交火沒使用美製F-16戰機。

印度方面至今未承認有任何軍機損失，反聲稱成功打擊所謂「巴基斯坦境內恐怖主義設施」。路透社7日曾引述印度地方官員說法，指有3架印度軍機墜毀，而這回是西方首次證實，巴基斯坦此次使用的是中製戰機。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）今天告訴路透社，他們用殲-10擊落3架印度新獲得的法製飆風。巴方表示當天空戰共擊落5架印度飛機。

印巴雙方這次使用的飆風與殲-10CE（J-10CE）都歸類為4.5代戰機，屬於當前先進的空戰主力機型。

西方分析師與軍工業消息人士指出，任何可能在未來大國衝突中用到的先進武器，實戰表現都將被人拿放大鏡檢視，但他們也強調目前下定論仍為時過早。

倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）航太軍事高級研究員拜利（Douglas Barrie）說：「中國、美國以及多個歐洲國家的空中作戰圈，都將極為關注交戰中所使用的戰術、技術、作戰程序、裝備類型，以及哪些有效、哪些無效等各項細節。」

美國財經新聞網CNBC報導，在巴基斯坦以中製武器擊落印度飛機的情況漸趨明朗後，中國的國防類股應聲齊揚。製造殲-10戰機的中航集團成都飛機公司（AVIC Chengdu Aircraft）在深圳掛牌的股價今天一度上漲達16%，收盤時上漲8.31%；7日上漲17.05%是去年10月以來最大單日漲幅。

中航集團在香港掛牌的子公司中航國際航空航天（AVIC Aerospace）今天股價也上漲逾6%；軍民船舶都有承造的中國船舶集團（CSSC）股價則上漲0.4%。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）副研究員楊梓（Yang Zi,音譯）告訴CNBC，對抗印度的法製、俄製軍機，堪稱對巴基斯坦中製武器品質的驗證，儘管細節還不夠多，但仍顯示巴基斯坦在中國支援下具備一定的有效戰力。

美國軍事網站「戰區」（The War Zone）報導，社群媒體上有一張據稱為飆風戰機殘骸的照片印有BS-001機號，這個編號為印度接收的第一架單座型飆風戰機所有。

「戰區」指出，目前這場印巴空戰詳情仍不明，但另一項幾可確認的是巴基斯坦使用中國製的霹靂-15（PL-15）主動雷達導引空對空飛彈。

疑為霹靂-15空對空飛彈殘骸的影像這兩天在社群媒體上流傳，一些碎片據稱墜落於印度旁遮普（Punjab）邦東北部的霍希亞爾普爾（Hoshiarpur）地區。其中一張照片可辨識出應是雷達罩後方的彈體；另一張照片據稱是飛彈導引頭，霹靂-15用的是主動相位陣列（AESA）技術，有更好的抗干擾能力。

雖然不清楚這枚飛彈是否成功擊落目標，但這能代表霹靂-15首次應用於實戰。

霹靂-15應是2011年左右開始研發，用以取代較早期的霹靂-12（PL-12），出口型號為霹靂-15E（PL-15E）。霹靂-15採用雙脈衝火箭發動機，共軍自用版的射程為200公里，出口型為145公里。巴基斯坦是第一個使用PL-15E的客戶，裝備於他們的JF-17與J-10CE戰機上。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）斷定，霹靂-15的射程超過美製的AIM-120C/D先進中程空對空飛彈系列，最大射程與歐洲的流星（Meteor）飛彈相當。巴基斯坦裝備PL-15E後，空對空飛彈戰力已能與裝備俄、法先進空對空飛彈的印度匹敵。

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「戰區」指出，整體而言空戰結果出現混亂訊息很常見，官方與非官方消息夾雜，尤其社群媒體當道的今日出現離譜消息更是家常便飯，因此對戰況與戰果應保持開放態度，同時也要考慮意外與誤擊可能性。

「戰區」強調，即使最終證實飆風戰機的確是被殲-10擊落，也不代表飆風戰機較差，因為現代空戰勝負已非純粹的單機廝殺，而是取決於包含訓練、武器、資料鏈、空中預警、電戰等成套完整體系。（譯者：陳亦偉）1140509