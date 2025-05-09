印度：攻擊巴基斯坦是回應克什米爾恐攻 打擊恐怖分子據點

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（中央社記者李晉緯新德里8日專電）印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）今天晚間表示，5月7日轟炸巴基斯坦絕非是要讓緊張情勢升高，只是要對4月22日發生的克什米爾（Kashmir）恐攻做出回應。

印度外交部晚間緊急通知記者，在收到通知後1個小時後會召開臨時記者會，針對7日對巴基斯坦恐怖分子進行精準打擊的「辛多爾行動」（Operation Sindoor）做出說明。

唐勇勝在記者會中直接了當地表示，印度的意圖並非讓事態再升級，只不過是對克什米爾恐攻做出回應罷了。他強調說，「我們的回應是有針對性的、精準的、可控制的、有分寸的」，且行動未以任何軍事設施為目標，只有巴基斯坦境內恐怖分子的據點遭到打擊。

對於巴基斯坦否認與恐怖分子有任何關聯，唐勇勝表示，巴基斯坦是全球恐怖主義的溫床，這些證據不只印度有，世界各國的政府、有關當局和機構也都有，且巴基斯坦幾十年來一直肆無忌憚地向印度發動跨國恐怖行動。

唐勇勝指出，印度一直為多起恐怖攻擊的受害者尋求正義，像是2008年的孟買（Mumbai）恐怖攻擊事件、2016年的帕坦科特（Pathankot）恐怖攻擊事件等，印度都提供了證據，敦促巴基斯坦將犯案者繩之以法，但在該國阻撓下，調查沒有任何進展。

至於外傳有巴基斯坦平民因7日的「辛多爾行動」喪命，唐勇勝說：「我們已經明確表示，5月7日的所有打擊目標都是經過仔細篩選，針對恐怖分子據點所選的。」他補充道，反倒是巴基斯坦的報復行動，自7日上午以來已經造成16名平民死亡，另有59人受傷。

唐勇勝表示，巴基斯坦聲稱印度刻意對宗教場所進行打擊，這是「完全不對的」，事實是巴基斯坦正濫用宗教場所作為掩護，教育、指揮、訓練恐怖分子。

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唐勇勝強調，「辛多爾行動」是針對克什米爾恐攻做出的回應，若巴基斯坦如其所言要對這個行動報復，只要有進一步行動，就是要讓情勢再度升級，「我們也將再因此做出回應」，就像巴基斯坦今天有些動作，而印度也做了適當回應一樣。

印度控制的克什米爾4月22日發生恐怖攻擊事件，奪走26條人命，並造成數十人受傷，這讓印度與巴基斯坦的關係更為緊張，兩國先後以外交、經濟、軍事手段對彼此表達不滿。（編輯：唐聲揚）1140509