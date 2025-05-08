印巴互射飛彈交火升級 衝突自克什米爾擴散多城遇襲

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（中央社新德里8日綜合外電報導）印度今天表示，巴基斯坦夜間以無人機和飛彈空襲後，新德里的報復行動摧毀巴國東部拉合爾巿1套防空系統。巴基斯坦則表示，擊落25架進入領空的印度無人機。

路透社報導，新德里指控伊斯蘭馬巴德（Islamabad）涉及印度控制的克什米爾（Indian-administered Kashmir）2週前發生的26死攻擊事件，並表示昨天對巴基斯坦9個「恐怖主義基礎設施」進行打擊。雙方今天繼續交火。

巴基斯坦否認指控，矢言對印方一波飛彈襲擊進行報復，並稱擊落5架印度戰機。印度駐中國大使館則稱，戰機遭擊落的報導為「假消息」。

巴基斯坦軍方發言人喬德里（Ahmed Sharif Chaudhry）指出，已在多處地點擊落共25架來自印度的以色列製無人機，包括在2大城市喀拉蚩（Karachi）和拉合爾（Lahore），目前正進行殘骸收集作業。

他表示，陸軍總部所在要塞拉瓦爾品第（Rawalpindi）上空也擊落1架無人機。1架印方無人機擊中拉合爾附近1個軍事目標，造成4名軍人受傷。

喬德里說：「印度持續派遣無人機進入巴基斯坦領空…（印方）將為這種赤裸裸的侵略行為付出慘痛代價。」

法新社報導，印度國防部在聲明中指出：「巴基斯坦試圖攻擊許多軍事目標…運用無人機和飛彈」，防空系統予以悉數「殲滅」。

新德里表示，巴基斯坦鎖定的目標包括印度統治的查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）和印度旁遮普邦（Punjab）的阿姆利則（Amritsar）、盧迪安納（Ludhiana）、昌迪加爾（Chandigarh）等大城，以及古茶拉底邦（Gujarat）的布吉（Bhuj）。

聲明還指，當局正在多個地點收集攻擊殘骸。

國防部今天上午指出，「已鎖定巴基斯坦諸多防空雷達和防空系統」，強調「以與巴基斯坦攻擊相同的範圍和強度予以回擊」，且根據可靠情資，「拉合爾1套防空系統已遭癱瘓」。

印度同時指控，巴基斯坦「利用迫擊砲和重型火砲從印巴控制線（Line of Control）另一側無端開火，並已升高強度」。印巴控制線是印度與巴基斯坦目前在克什米爾實際控制地區的分界線。

印巴緊張情勢8日升級後，新德里指出，命喪巴國砲火的人數已增至16人，其中包括3名婦女、5名兒童。

新德里強調，「若巴基斯坦軍方信守不升級情勢」，印度也將如此。

印度今天展開上述飛彈打擊行動後，外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）警告，將對巴基斯坦的任何軍事行動做出回應。

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他對到訪的伊朗代表團表示：「我們的回應有針對性且經過仔細斟酌。我們無意讓情勢升級。」

「不過，如果我們遭到軍事攻擊，毋庸置疑將會作出非常、非常堅定的回應。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140508