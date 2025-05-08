巴基斯坦：25架印度無人機進犯軍事設施遭擊落

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（中央社巴斯基坦拉瓦爾品第8日綜合外電報導）巴基斯坦軍方今天表示，已在境內軍事設施附近擊落來犯的25架印度無人機。巴基斯坦和印度這兩個擁核鄰國昨天爆發20年來最嚴重的軍事衝突。

法新社報導，印度昨天凌晨對巴基斯坦發動致命的飛彈攻擊後，雙方邊界連日來交火情勢升高，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）誓言將展開報復。

在昨天爆發的軍事衝突中，雙方合計至少有45人死亡，其中包括孩童。

巴基斯坦軍方今天發布聲明表示，目前為止已在國內多處一共「擊落25架以色列製Harop無人機」。

巴基斯坦軍方發言人喬德里（Ahmed Sharif Chaudhry）表示：「昨夜印度又發動侵略行為，派出無人機進犯多地。」巴基斯坦陸軍司令部所在的拉瓦爾品第（Rawalpindi）基地擊落一架無人機。

「一架無人機成功襲擊拉合爾附近的一處軍事目標。」他並說，拉合爾有4名士兵受傷。

信達省（Sindh）因無人機事件造成1名平民死亡和1名平民受傷。

巴基斯坦民航局表示，喀拉蚩（Karachi）機場持續關閉至下午6時（台灣時間晚間9時）。伊斯蘭馬巴德和拉合爾機場則因「作業原因」短暫關閉。

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印度控制的克什米爾（Kashmir）地區4月22日發生恐怖攻擊事件，至少26人喪命，印度指控巴基斯坦涉案，昨天凌晨空襲巴基斯坦境內「恐怖分子基礎設施」。

伊斯蘭馬巴德當局否認相關指控，矢言要報復印度的飛彈攻擊，還說巴國擊落5架印度飛機。印度駐北京大使館則將戰機遭擊落的消息斥為「不實訊息」。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140508