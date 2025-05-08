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巴基斯坦擊落軍機消息滿天飛 印度反駁指為假消息

2025/5/8 18:50（5/8 19:06 更新）
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社群媒體上有發文指巴基斯坦擊落印度軍機，但印度新聞局事實查核部門表示，文中所附照片是舊照片。（印度新聞局提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年5月8日
社群媒體上有發文指巴基斯坦擊落印度軍機，但印度新聞局事實查核部門表示，文中所附照片是舊照片。（印度新聞局提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年5月8日
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（中央社記者李晉緯新德里8日專電）印度7日凌晨對巴基斯坦恐怖分子展開攻擊後，巴基斯坦宣稱擊落6架印度軍用飛機，但印度新聞局（PIB）事實查核部門接連發文，不斷駁斥媒體、社群平台上流傳，各種印度軍機遭擊落的消息。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區4月22日發生恐攻，造成26死、數十人受傷。印度調查指稱，犯案的恐怖分子中，至少有3名巴基斯坦人，因此開始連番以外交、經濟、軍事手法對巴基斯坦表達不滿。

印度在醞釀兩週後，於7日凌晨展開「辛多爾行動」（Operation Sindoor），對巴基斯坦9個恐怖分子據點展開攻擊，巴基斯坦也在實質控制線開火回擊。

美國有線電視新聞網（CNN）7日報導，巴基斯坦聲稱擊落印度5架戰機與1架無人機。軍方消息來源指出，他們出於「自衛」，擊落3架飆風（Rafale）戰機、1架米格-29（MiG-29）戰機和1架蘇愷-30（Su-30）戰機，但印度政府並未證實，印度媒體也幾乎沒有相關消息。

印度新聞局事實查核部門更接連發文，駁斥巴基斯坦相關說法為假消息，並指最常見的做法，就是拿舊照片發文，例如其中1則發文聲稱，巴國軍隊在巴基斯坦的巴哈瓦爾布爾（Bahawalpur）擊落1架印度飆風戰機，但經查，照片為2021年墜毀於印度北部旁遮普邦（Punjab）的米格-21（MiG-21）戰機殘骸，與這次行動無關。

印度新聞局事實查核部門指稱，某巴基斯坦社群媒體帳號上傳1張2024年9月墜毀在印度西北部拉吉斯坦邦（Rajasthan）的米格-29戰機舊照片，卻說成是印度空軍這次行動折損的戰機，明顯圖文不符。

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印度新聞局事實查核部門表示，另1則貼文提到巴國軍方在巴基斯坦古治蘭瓦拉（Gujranwala）擊落1架無人機，配的也是舊照片。

今日印度（India Today）報導，親巴基斯坦的社群媒體及部分政治人物正刻意散播假新聞，讓印度與巴基斯坦間的較勁，悄悄延伸到網路上。（編輯：陳妍君）1140508

#巴基斯坦
#美國有線電視新聞網
#今日印度
印度新聞局事實查核部門表示，聲稱巴基斯坦擊落印度無人機的圖文使用的是舊照片，與本次行動無關。（印度新聞局提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年5月8日
印度新聞局事實查核部門表示，聲稱巴基斯坦擊落印度無人機的圖文使用的是舊照片，與本次行動無關。（印度新聞局提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 114年5月8日
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