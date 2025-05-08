加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
印度巴基斯坦衝突
新聞專題
印度巴基斯坦衝突1/36
首頁 / 生活

印巴衝突影響 長榮：飛歐洲航班正常、航程增約半小時

2025/5/8 16:27（5/8 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
根據桃園機場最新統計，印巴衝突共影響13個航班。長榮航空總經理孫嘉明8日表示，目前飛歐洲航班維持正常，飛行時間大約增加30分鐘。圖為長榮航空班機。（中央社檔案照片）
根據桃園機場最新統計，印巴衝突共影響13個航班。長榮航空總經理孫嘉明8日表示，目前飛歐洲航班維持正常，飛行時間大約增加30分鐘。圖為長榮航空班機。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）根據桃園國際機場最新統計，印巴衝突共影響13個航班。長榮航空總經理孫嘉明今天說，目前飛歐洲航班維持正常，航道有往南飛一點，飛行時間大約增加20到30分鐘。

路透社報導，互相敵對的核武國家印度與巴基斯坦，爆發20多年來最嚴重戰鬥衝突，印度空襲巴國及巴控克什米爾（Kashmir）地區，巴國則稱擊落5架印度戰機，並宣布關閉領空。

長榮航空總經理孫嘉明今天在長榮航空馬拉松記者會表示，印巴衝突的影響並不大，只有1架航班因接近時被告知領空關閉48小時，機長跟總公司聯絡後，決定回頭維也納加油，造成旅客不便，但其他航班都是正常飛航。

孫嘉明說，巴基斯坦關閉領空，要到明天清晨才會確定後續是否繼續關閉，目前的因應措施是航道往南飛，飛行時間大概增加20到30分鐘，航班維持正常。（編輯：吳素柔）1140508 

長榮航空總經理孫嘉明（中）8日表示，印巴衝突的影響並不大，目前飛歐洲航班維持正常，航道有往南飛一點，飛行時間大約增加20到30分鐘。中央社記者余曉涵攝 114年5月8日
長榮航空總經理孫嘉明（中）8日表示，印巴衝突的影響並不大，目前飛歐洲航班維持正常，航道有往南飛一點，飛行時間大約增加20到30分鐘。中央社記者余曉涵攝 114年5月8日
延伸閱讀
印巴衝突影響桃機13航班 華航公告退票辦法印巴衝突打亂飛航 多家亞洲航空公司變更或取消班機印度巴基斯坦互轟至少38死 兩國爆20年來最嚴重衝突
印度巴基斯坦衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
控印度點燃戰火釀43死 巴基斯坦矢言為烈士報仇
100
更多編輯台推薦新聞：