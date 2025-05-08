印巴衝突影響 長榮：飛歐洲航班正常、航程增約半小時

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（中央社記者余曉涵台北8日電）根據桃園國際機場最新統計，印巴衝突共影響13個航班。長榮航空總經理孫嘉明今天說，目前飛歐洲航班維持正常，航道有往南飛一點，飛行時間大約增加20到30分鐘。

路透社報導，互相敵對的核武國家印度與巴基斯坦，爆發20多年來最嚴重戰鬥衝突，印度空襲巴國及巴控克什米爾（Kashmir）地區，巴國則稱擊落5架印度戰機，並宣布關閉領空。

長榮航空總經理孫嘉明今天在長榮航空馬拉松記者會表示，印巴衝突的影響並不大，只有1架航班因接近時被告知領空關閉48小時，機長跟總公司聯絡後，決定回頭維也納加油，造成旅客不便，但其他航班都是正常飛航。

孫嘉明說，巴基斯坦關閉領空，要到明天清晨才會確定後續是否繼續關閉，目前的因應措施是航道往南飛，飛行時間大概增加20到30分鐘，航班維持正常。（編輯：吳素柔）1140508