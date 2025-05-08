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印巴衝突影響桃機13航班 華航公告退票辦法

2025/5/8 10:11（5/8 10:27 更新）
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印巴衝突影響，部分航班取消，中華航空股份有限公司在官網公告退改票辦法。（中央社檔案照片）
印巴衝突影響，部分航班取消，中華航空股份有限公司在官網公告退改票辦法。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北8日電）根據桃園國際機場最新統計，印巴衝突共影響13個航班；桃機說，今天離場往歐洲航班都已更改飛航計畫。此外，由於有航班取消，中華航空股份有限公司在官網公告退改票辦法。

路透社報導，互相敵對的核武國家印度與巴基斯坦爆發20多年來最嚴重戰鬥衝突，印度空襲巴國及巴控克什米爾（Kashmir）地區，巴國則稱擊落5架印度戰機，並宣布關閉領空。

據桃機統計，影響6、7日共13個航班，包含3班取消（7日華航CI81台北-倫敦、CI82倫敦-台北及長榮航空股份有限公司BR62曼谷-台北），延誤10班（2班更改航路，8班轉降）。

桃機表示，今天起飛往歐洲航班已更改飛航計畫，目前起飛時間都正常。

此外，華航說，往返歐洲航班取消或異動時間2小時以上航班，旅客在機票效期內，可改訂華航/華信航空股份有限公司相同訂位艙等（RBD）/行程（城市）其他日期自營航班，免收票價差、稅金差、訂位服務費價差及改票手續費（含代改票服務費），僅限1次。

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華航表示，機票效期內，如果不符更改辦法而產生的票價差或稅金差，應由旅客自付，但可免收訂位服務費價差及改票手續費（含代改票服務費），僅限1次。

華航說，機票退費可免收退票手續費，在華航網站、各地分公司或客服中心開立機票，可於華航網站申退，相關優選座位及預購行李可全額退費。（編輯：李明宗）1140508

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