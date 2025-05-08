控印度點燃戰火釀43死 巴基斯坦矢言為烈士報仇

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（中央穆薩法拉巴德/新德里7日綜合外電報導）印度今天發射飛彈攻擊巴基斯坦與巴控克什米爾地區，巴國矢言將為烈士流的每一滴鮮血復仇，並表示擊落5架印度飛機，這是這兩個擁核鄰國20多年來最嚴重的衝突。

綜合法新社與路透社報導，目前據報至少有43人身亡，伊斯蘭馬巴德當局表示，印度的空襲與邊界砲擊造成31名平名死亡，新德里當局則說，巴基斯坦砲擊造成至少12人喪命。

印度告訴數十名駐新德里外國特使，「如果巴基斯坦做出回應，印度也將奉陪」，加劇人們對印巴發生更大規模軍事衝突的擔憂。此區是全球最危險的核武熱點之一，也是人口最稠密的地區，情勢一觸即發。

巴基斯坦最近才剛擺脫經濟危機，政府正在努力鞏固財政，並在國際貨幣基金（IMF）2024年70億美元的貸款計畫上取得進展。然而，在巴國規模3500億美元的經濟體仍脆弱不穩之際，印巴之間的緊張情勢卻進一步升高。

印度表示已襲擊9個「恐怖分子基礎設施」地點，其中有些與上月伊斯蘭武裝分子在印控克什米爾地區發動攻擊有關，當時造成25名印度教觀光客與1名當地人喪命。

巴基斯坦軍方發言人表示至少有31名平民身亡、46人受傷，其中包括空襲與邊境砲擊造成的死亡，還說印度「點燃了這個區域的戰火」。

伊斯蘭馬巴德當局承諾將以「所選的時間、地點與方式做出回應，以報復巴基斯坦無辜性命的喪生和對主權的公然侵犯」，並堅決否認印方聲稱巴基斯坦在領土中設有恐怖分子營地的指控。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）在國營巴基斯坦電視公司（PTV）向全國發表電視演說時表示：「印度昨晚犯下公然錯誤，現在必須為此付出代價。也許他們以為我們會退縮，但他們忘了…我們是一個由勇敢人民組成的國家。」

他又說：「我們在此立下誓言，我們將為這些烈士流的每一滴鮮血復仇。」

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）告訴Geo News電視台，伊斯蘭馬巴德報復時將只會攻打印度軍事目標，不會攻擊平民。

這是兩國自50多年前爆發全面戰爭以來，印度首度攻擊包括旁遮普邦（Punjab）等地點；旁遮普邦是巴基斯坦人口最稠密的邦。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）說：「我們已按照周延的戰略精準摧毀我們設定的目標。我們確保沒有平民受到絲毫影響，從而展現出謹慎態度。」

伊斯蘭馬巴德表示，巴基斯坦鎖定為目標的6個地點，沒有一個是武裝分子營地。

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軍方發言人說，印度發動攻擊時，有57架商業航班在巴基斯坦上空飛行，危及數以千計的生命，又說這些航班包括沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、泰國、韓國與中國的航空公司。

在巴控克什米爾地區首府穆薩法拉巴德（Muzaffarabad），印度的空襲嚴重毀損市中心一座清真寺兼神學院。當地人說，5枚飛彈擊中這棟包含住宅區域的兩層樓建築，造成3人喪命。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140508