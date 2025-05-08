印度打擊恐怖分子後演習 晚間斷電訓練民眾應變能力

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（中央社記者李晉緯新德里7日專電）印度今天凌晨對巴基斯坦恐怖分子進行精準打擊，回應克什米爾26死恐攻事件後，下午於全國各地事先選定的區域進行演習，晚上也停電約15分鐘，希望讓民眾藉由演練提升應變能力。

印度控制的克什米爾（Kashmir）4月22日發生奪走26條人命的恐怖攻擊，印度政府調查後對外表示，至少有3個巴基斯坦恐怖分子涉案，印度與巴基斯坦的關係日益緊張，印度境內也開始可以感受到令人不安的氛圍。

印度今天在全國各地超過200個地點進行演習，總理辦公室、各國使館等重要機關聚集的德里地區，也有包括醫院、學校、機場、購物中心在內的逾50個地方，自今天下午4時起進行演習。

德里一所參與演習的學校，下午的課程告一段落後，讓學生練習有秩序地疏散，在大家陸續進到教室後，由老師進行簡報，告訴大家在面臨威脅時，該怎麼處變不驚地面對。

該校的匿名學校主管表示，由於演習內容涉及印度內政安全，因此只能勉強讓中央社記者參觀部分過程，且校方不會接受任何採訪，也不會准許學生回答記者任何問題，印度方面對演習的認真程度可見一斑。

德里一間醫院演習的規模較大，包括警察、民防、志工在內，共動員了約150人，現場出動警車、消防車、救護車，演練包括滅火、病患撤離等項目。

現場不願具名的指揮官告訴中央社記者說：「這太敏感了，我可以跟你聊聊，但任何人都不會獲准站在鏡頭前，對此事發表看法。」那名指揮官表示，今天的演習，是要讓大家熟悉，當緊急情況發生時，該怎麼在最短的時間內，撤離50名以上的病患。

除此之外，德里部分地區在今天晚上停電，一座平時每到晚上就燈火通明的大型購物中心，讓店家在特定時間關上燈，只有緊急出入口、安全檢查處有微微的照明，偌大的區域內陷入一片漆黑，現場的廣播不斷以印地語（Hindī）、英文循環廣播，告知商場斷電的消息，並要求民眾在黑暗中注意自身安全。

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克什米爾恐怖攻擊爆發後，印度宣布切斷水源、禁止巴基斯坦貨物進口到印度、關閉領空，同時在海上、陸上進行軍演，從外交、經濟、軍事等面向，多管齊下的表達對巴基斯坦的不滿，巴基斯坦也不甘示弱，以同樣的方式予以回應。

今天凌晨局勢進一步升溫，印度針對巴基斯坦恐怖分子據點進行精準打擊，並刻意避開巴基斯坦軍事設施，避免雙方衝突再度升級，不過巴基斯坦軍方仍在實質控制線開火，造成多名印度平民喪生，迫使印度軍方開火回擊，實質控制線的沿線因此一度砲火猛烈。（編輯：陳承功）1140508

印度進行演習，德里一間醫院出動警察在內的約150人，演練包括滅火、病患撤離等項目。中央社記者李晉緯新德里攝 114年5月8日

印度進行演習，德里一所參與演習的學校，在下午的課程告一段落後，讓學生練習有秩序地疏散。中央社記者李晉緯新德里攝 114年5月8日

印度進行演習，德里一間醫院動員民防人員參與，盼當緊急情況發生時，能在最短的時間內撤離50名以上的病患。中央社記者李晉緯新德里攝 114年5月8日