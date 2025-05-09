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美副總統：印度和巴基斯坦戰爭「與我們無關」

2025/5/9 14:31（5/9 14:47 更新）
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美國副總統范斯。（路透社）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，印度和鄰國巴基斯坦之間應緩和緊張情勢，但他又說，美國無法控制這兩個擁有核武的亞洲國家，他們之間戰爭「與我們無關」。

路透社報導，范斯在接受福斯新聞（Fox News）節目「瑪莎麥卡勒姆的故事」（The Story with Martha MacCallum）專訪時表示：「我們希望事態盡快緩和，但我們無法控制這些國家。」

他還說：「我們所能做的就是盡力敦促這些人稍微緩和局勢，但我們不會捲入戰爭當中，因為這根本與我們無關，這也無關乎美國控制戰爭的能力。」

華府意在抗衡中國日增的影響力，因此視印度為重要合作夥伴；而巴基斯坦依舊是美國的盟友，不過美國在2021年從阿富汗撤軍後，阿富汗鄰國巴基斯坦的重要性有所下降。

分析人士和一些前官員曾表示，美國為實現外交目標而介入俄烏戰爭和以色列在加薩走廊的戰爭，華府可能因此在印巴情勢緊張初期採取置之不理態度，不會直接施加太大壓力。

印巴兩國敵對數十年，在印度控制的克什米爾（Kashmir）地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）4月22日發生恐怖攻擊事件造成26人喪命後，雙方緊張局勢又開始升高。印度歸咎於巴基斯坦，但巴國否認指控，並呼籲展開中立調查。

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范斯今天表示：「我們盼望並預期這不會演變成更廣泛的區域戰爭，也但願不會發生核武衝突。」

華府最近幾天與印巴兩國舉行定期會談，包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天與巴基斯坦總理和印度外交部長通話，敦促雙方緩和局勢並展開直接對話。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140509

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