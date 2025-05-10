沙國官員前腳剛走 巴控印度飛彈襲首都附近基地

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（中央社伊斯蘭馬巴德10日綜合外電報導）巴基斯坦今天凌晨說，印度對3座空軍基地發射飛彈，其中1座靠近首都伊斯蘭馬巴德，但巴國防空系統攔截多數飛彈。這兩個毗鄰國家近30年來最嚴重衝突持續延燒。

法新社報導，靠近伊斯蘭馬巴德的努爾汗（Nur Khan）空軍基地用於接待外國政要，沙烏地阿拉伯外交次長朱貝爾（Adel Al-Jubeir）幾個小時前才剛離開。

路透社報導，印度和巴基斯坦為克什米爾（Kashmir）主權問題陷入長期爭端，自印度本月7日空襲巴基斯坦多處所謂「恐怖分子據點」以來，兩國天天發生衝突。巴基斯坦矢言報復。

巴基斯坦軍方發言人喬德里（Ahmed Sharif Chaudhry）在深夜電視聲明中說：「印度透過自家飛機發射空對地飛彈…努爾汗基地、莫瑞德（Mureed）基地及肖爾科特（Shorkot）基地成了攻擊目標。」

努爾汗空軍基地位在駐防城市拉瓦爾品第（Rawalpindi），距離伊斯蘭馬巴德（Islamabad）約10公里。另外兩座空軍基地位在巴國東部與印度接壤的旁遮普省（Punjab）。

喬德里表示，根據初步損失評估，僅少數飛彈突破防空系統，但沒有擊中任何「空中資產」。

法新社報導，伊斯蘭馬巴德夜間傳出多起爆炸聲響。

喬德里警告印度：「現在你們就等著看我們怎麼回應。」

路透社在非辦公時間尋求置評，印度國防部和外交部未立即回應。

印度本月7日表示，當天空襲是為了報復印度控制的克什米爾地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）4月22日發生恐怖攻擊事件，並指控巴基斯坦涉案，但巴方否認。

兩國自本月7日以來跨境交火和砲擊，互相發射無人機和飛彈進入對方領空。

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昨天大部分衝突發生在印控克什米爾和鄰近的印度各邦。印度宣稱擊落巴基斯坦無人機。

路透社提到，根據邊境兩側尚未經獨立核實的死傷估計，自7日以來至少有48人死亡。法新社則說，這波衝突已造成超過50名平民喪生。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140510