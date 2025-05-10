印度巴基斯坦同意立即全面停火 川普稱美國居中調解
2025/5/10 20:37（5/10 20:50 更新）
（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，經過美國居中調解的一整夜會談後，「我很高興宣布，印度與巴基斯坦已經同意立即全面停火」。
川普（Donald Trump）的貼文還寫道：「祝賀這兩個國家展現了常識和偉大的智慧。感謝大家對於這件事的關注！」
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巴基斯坦副總理達爾（Ishaq Dar）證實，巴基斯坦與印度已經同意立即停火。
印度和巴基斯坦為克什米爾（Kashmir）主權問題陷入長期爭端，自印度本月7日空襲巴基斯坦多處所謂「恐怖分子據點」以來，兩國天天發生衝突。（譯者：陳彥鈞、洪啓原/核稿：嚴思祺）1140510
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