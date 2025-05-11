印度巴基斯坦同意停火 全球領袖反應一覽

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（中央社新德里10日綜合外電報導）印度和巴基斯坦連4天襲擊彼此軍事設施後，美國總統川普今天表示，印巴兩國已同意「立即全面停火」。

根據路透社和法新社彙整，以下為世界領袖對這兩個彼此為鄰的核武國家最新發展的回應：

美國

美國總統川普（Donald Trump）在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「經過美國居中調解的一整夜會談後，我很高興宣布，印度與巴基斯坦已經同意立即全面停火。」

「祝賀這兩個國家展現了常識和偉大的智慧。感謝大家對於這件事的關注！」

孟加拉

臨時政府領導人尤努斯（Muhammad Yunus）說：「我衷心讚揚印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）同意立即停火並從事談判。孟加拉將繼續支持我們這兩個鄰國透過外交途徑解決歧見。」

歐盟

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，印度和巴基斯坦宣布停火是朝緩和局勢邁進的關鍵一步。必須盡一切努力確保停火能夠遵守下去。歐盟將持續致力於這個地區的和平穩定和反恐。

英國

外交大臣拉米（David Lammy）說，「高度樂見印度和巴基斯坦今天的停火。我敦促兩方繼續保持，緩減緊張局勢對大家都有好處。」

沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯外交部表示，樂見巴基斯坦和印度之間的停火協議，並樂觀認定這將恢復這個區域的安全與和平。（沙烏地阿拉伯）王國讚揚兩方把智慧與克制納入優先考量，並重申支持以對話和和平手段來解決爭端。

聯合國

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聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）樂見印度和巴基斯坦宣布停火，稱這是可以走向和平的「積極一步」。

發言人在聲明中說，古特瑞斯「希望這起協議將有助於持久的和平、促進一個有利於解決兩國之間廣泛且長久存在議題的環境」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140511