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印度巴基斯坦達成停火 巴國重新開放領空

2025/5/10 22:08（5/10 22:32 更新）
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（中央社喀拉蚩10日綜合外電報導）印度與巴基斯坦今天稍早達成停火協議後，巴基斯坦機場當局表示，巴國現在已重新開放領空。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）稍早宣布印巴停火消息後，巴基斯坦機場當局發布聲明指出：「巴基斯坦領空已經完全重新開放，可供所有類型航班起降。」

川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，經過美國居中調解的一整夜會談後，「我很高興宣布，印度與巴基斯坦已經同意立即全面停火」。

英國廣播公司（BBC）報導，巴基斯坦副總理達爾（Ishaq Dar）證實，印巴兩國已經同意立即停火。

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印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）也指出，印巴兩國將從印度當地時間傍晚5時（台灣時間晚間7時30分）起「停止陸、空、海的一切交火和軍事行動」，並表示兩國將於5月12日再次對談。

印度與巴基斯坦為了克什米爾（Kashmir）地區主權問題陷入長期爭端，從印度5月7日空襲巴基斯坦多處所謂「恐怖分子據點」以來，兩國天天發生衝突。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪啓原）1140510

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