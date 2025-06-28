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宜蘭特教學校親師生組龍舟隊 划出自信與榮耀

2025/6/28 10:15（6/28 10:31 更新）
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宜蘭特殊教育學校學生、家長、教師組成龍舟隊，日前參與在冬山河舉辦的龍舟錦標賽，雖然最終在第3場比賽止步，但全隊團結一致划完最後500公尺，獲得觀眾熱烈掌聲。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年6月28日
宜蘭特殊教育學校學生、家長、教師組成龍舟隊，日前參與在冬山河舉辦的龍舟錦標賽，雖然最終在第3場比賽止步，但全隊團結一致划完最後500公尺，獲得觀眾熱烈掌聲。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年6月28日
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（中央社記者陳至中台北28日電）宜蘭特殊教育學校學生、家長、教師組成龍舟隊，日前參與在冬山河舉辦的龍舟錦標賽，雖在第3場止步，但全隊划完最後500公尺，在觀眾的熱烈掌聲中，見證融合教育的實踐。

教育部今天發布新聞稿，介紹這群由宜蘭特教學校親師生18人組成的「幸福宜特龍舟隊」。他們於5月起就利用週末清晨集訓，從安全知識開始，經過體能訓練、划槳技巧練習等，其中許多成員之前沒有划船經驗，甚至一度出現「空中划槳」的趣事，經過一次次的練習，才逐漸熟悉技巧。

掌控整個龍舟隊前進節奏的鼓手小文（化名）是一名唐氏症學生，起初因為體能較弱無法參與划槳，但他不願放棄任何參加機會，因而被安排擔任鼓手。透過多次練習，小文已可穩定掌控節奏，讓隊伍整體表現更好，獲得現場裁判大為稱讚。

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錦標賽當天「幸福宜特龍舟隊」隨著鼓聲奮力前行，雖然最終在第3場比賽止步，但全隊團結一致划完最後500公尺，現場觀眾也報以熱烈掌聲。

宜蘭特教學校校長柯建興表示，這不僅是一場比賽，更是一場融合教育、家庭與社區合作的實踐。透過划龍舟這項團隊運動，讓學生突破自我、家長深度參與、教師持續陪伴，划出屬於每個學生的未來。（編輯：張雅淨）1140628

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#宜蘭
#冬山河
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