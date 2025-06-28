醫學生員額上限爭議 邱泰源：再與教育部溝通

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）醫界抗議教育部同意清華、中興、中山等3校醫學系公費生改為自費生並增額。衛福部長邱泰源今天說，長久以來衛福部立場就是「堅守自費生1300個名額」，將再與教育部了解、溝通。

11個基層醫師團體昨天發表聯合聲明，批評教育部未經與各方協商，逕於今年6月同意當初以公費生名額設系的清華、中興、中山等3校學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23名調增為35名，實已逾越原有總量管制原則，恐對整體醫療服務體系與醫學教育品質造成重大影響。

邱泰源上午出席台大醫院130週年院慶「緩和醫療病房30周年研討會」，他在會前接受媒體聯訪回應醫學生員額問題時指出，這牽涉到醫療教育與健康照護品質的維繫，醫界一直以來都相當重視。

邱泰源表示，衛福部多年來用心研議名額限制，一直以來衛福部的立場「就是堅守1300個名額」，沒有改變。他並提到，根據研究，台灣醫師其實不患寡，而是患不均，將持續以人民需求、國家發展為目標，做到人力合理分配。

至於教育部昨天回應指即便給3校名額，仍沒有超過1300名的管制總量，衛福部醫事司則質疑3校105名額是從何而來。邱泰源強調，會繼續和教育部溝通了解。

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媒體詢及，基層醫師憂心擴增員額恐重蹈南韓醫師罷工覆轍。邱泰源端出自己曾擔任醫師公會全聯會理事長多年身分，認為台灣醫師在基本醫學教育、醫療訓練上，都是秉持人民健康為優先，同時努力配合政府改善執業環境，相信應該跟韓國不一樣。

本身也是台大出身的邱泰源也許是因為「回娘家」心情特別放鬆，他致詞時看到自己年輕看診照印製在背板上，還立刻糾正當時雖然很帥，但「站著看病人是錯誤示範」，後來都是坐著，只要視線平等，就沒有上下之分，病人才能更安心接受照護；安寧善終是長照3.0很重要的工作重點，會積極爭取資源。（編輯：李錫璋）1140628