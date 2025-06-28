學士後醫學系公費改一般生 教育部：未逾總量管制

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（中央社記者陳至中台北28日電）11個醫師團體27日發布聯合聲明，不滿放寬醫學生員額。教育部接連2天澄清，並未超過總量管制的1300名，是配合衛福部將學士後醫學系公費生改為一般生，否認「繞道招生」。

中華民國基層醫療協會等11個醫師團體昨天聯合發出聲明，質疑政府將國防醫學院名額自總量管制忽略不計。另外，教育部將當初以公費生名額設系的清華、中興、中山等3校學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23名調增為35名，已逾越原有總量管制原則。

上述事件延燒，衛生福利部長邱泰源今天出席台大醫院130週年院慶「緩和醫療病房30周年研討會」時表示，醫學生名額牽涉到醫療教育與健康照護品質的維繫，衛福部長久以來堅守總量管制，到現在也沒有變，會繼續與教育部溝通。

教育部繼昨天以文字向媒體澄清，今天再發布新聞稿指出，醫學系招生總量自民國87年起即依法管制，至今未曾放寬、未曾擴招，也無所謂「繞道招生」。這次調整是在制度規範與既定總量（1300名）內進行，並經衛福部函復同意。

教育部表示，外界將國防醫學院因國防需求開出的名額，以及境外醫學生人數等混為一談，「實屬錯誤理解」，國防醫學院的招生名額並非教育部核定，也沒有納入1300名的總量管制計算。

這次的改變，主要是因3所學士後醫學系因配合衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫」的政策轉變，原本是採公費生方式辦理，衛福部於114年度不再續辦，教育部因而邀集各單位研商後續處理方式，過程中函詢衛福部數次。

衛福部函復須在不超過招生名額總量1300名的前提下處理，教育部因而自115學年度起，核配3校學士後醫學系自費生名額各35名（原為各23名公費生），合計105名，並納入1300名的總量管制計算。

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教育部強調，核配的醫學系招生名額始終嚴守1300名總量，並未另闢名額，也沒有突破總量管制。3校學士後醫學系已長期投入教學師資、課程設計及設施設備，學生也在學中。且學士後醫學系的學生來源並非一般高中生，不影響其他大學權益。

教育部並未公布14校醫學系的招生總額，不過根據中央社記者自各校招生名額估算，114學年度醫學系扣除公費生後，招生總額約落在1100人左右。115學年度3校學士後醫學系公費生改為一般生，加上105個名額，招生總額約1200人左右，距離1300名總量還有一些餘裕。（編輯：張雅淨）1140628