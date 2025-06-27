醫學生員額爭議 教育部：14校總量未超過1300名

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（中央社記者陳至中台北27日電）11個醫師團體今天發布聯合聲明，不滿放寬醫學生員額。教育部表示，轄管14校醫學系一般生名額，並未超過總量管制的1300名。

中華民國基層醫療協會等11個醫師團體今天聯合發出聲明，質疑政府將國防醫學院的名額，自總量管制忽略不計。另外，教育部將當初以公費生名額設系的清華、中興、中山等3校學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23名調增為35名，已逾越原有總量管制原則。

教育部今天晚間向中央社記者解釋，國防醫學院醫學系是依軍事教育條例設立，有軍事教育與國防政策的考量及任務，招生名額一直以來都不歸教育部核定。

至於清華、中興、中山3校學士後醫學系，教育部指出，原本是配合衛生福利部「重點科別培育公費醫師制度計畫」，採公費生方式辦理，衛福部於114學年度起不再續辦上述公費計畫。

教育部表示，考量3校都已投入大量教學師資、課程與設備資源，且還有學生在就學，因此在今年2月到4月間數次研商處理方式，衛福部函復在不超過教育部權責1300名總量的前提下，核配3校學士後醫學系自費生名額。

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教育部指出，學士後醫學系的學生來源不是一般高中生，不影響其他醫學系招生。為維護學生受教權益及資源運用，已核給3校自費生名額各35名（共105名），且教育部所屬14所學校115學年度一般生名額，仍沒超過1300名的總量管制。

根據中央社記者自招生簡章估算，各校醫學系在110到114學年度間，招生總額約在1100名到1200名之間，原本就沒用完總量管制的1300個名額。（編輯：戴光育）1140627