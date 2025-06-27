王義川偕罷團宣布啟動全台車掃 盼催出同意罷免票

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（中央社記者王揚宇台北27日電）中選會宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投開票。民進黨立委王義川與罷免團體今天宣布將啟動全台機車車隊掃街活動，目前先規劃7月5日起，在桃園等4個城市舉行，希望強力催出「同意罷免」票，下架不適任立委。

王義川今天與山除薇害發言人阿美、敲羅行動發言人EVA、新竹雙罷領銜人戴振博及桃園市議員黃瓊慧、彭俊豪在立法院共同召開「同意車隊一起衝，守護台灣不後退」記者會，提出相關說明。

王義川說，這次活動先規劃4個城市舉行，分別是7月5日桃園、7月6日台東、7月11日台中以及7月13日在新竹，預計每場號召至少200台機車，車掃時間訂在下午4時30分到晚上6時，避開正中午高溫，車隊全程將配戴貼有「同意」貼紙的安全帽、身穿「同意罷免」T恤。

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黃瓊慧指出，大罷免進入第三階段，呼籲各界「同意罷免」，一起用行動守護台灣，7月5日由桃園打頭陣，催出關鍵同意票。

彭俊豪表示，這次的罷免行動是一場由下而上的草根民主運動，許多地方政治素人與參與連署的民眾，都是為了守護台灣民主而站出來，希望各界一起投下同意票，為台灣發聲。（編輯：翟思嘉）1140627