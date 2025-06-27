加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／台電2025年度股東常會
首頁 / 政治
2025罷免案
立委罷免案
新聞專題
立委罷免案3/43
首頁 / 政治

王義川偕罷團宣布啟動全台車掃 盼催出同意罷免票

2025/6/27 13:26（6/27 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委王義川（右3）27日上午與罷免團體代表在立法院出席同意罷免大車隊開跑記者會，喊口號表達訴求。中央社記者徐肇昌攝 114年6月27日
民進黨立委王義川（右3）27日上午與罷免團體代表在立法院出席同意罷免大車隊開跑記者會，喊口號表達訴求。中央社記者徐肇昌攝 114年6月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北27日電）中選會宣布24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投開票。民進黨立委王義川與罷免團體今天宣布將啟動全台機車車隊掃街活動，目前先規劃7月5日起，在桃園等4個城市舉行，希望強力催出「同意罷免」票，下架不適任立委。

王義川今天與山除薇害發言人阿美、敲羅行動發言人EVA、新竹雙罷領銜人戴振博及桃園市議員黃瓊慧、彭俊豪在立法院共同召開「同意車隊一起衝，守護台灣不後退」記者會，提出相關說明。

王義川說，這次活動先規劃4個城市舉行，分別是7月5日桃園、7月6日台東、7月11日台中以及7月13日在新竹，預計每場號召至少200台機車，車掃時間訂在下午4時30分到晚上6時，避開正中午高溫，車隊全程將配戴貼有「同意」貼紙的安全帽、身穿「同意罷免」T恤。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃瓊慧指出，大罷免進入第三階段，呼籲各界「同意罷免」，一起用行動守護台灣，7月5日由桃園打頭陣，催出關鍵同意票。

彭俊豪表示，這次的罷免行動是一場由下而上的草根民主運動，許多地方政治素人與參與連署的民眾，都是為了守護台灣民主而站出來，希望各界一起投下同意票，為台灣發聲。（編輯：翟思嘉）1140627

王義川
黃國昌議場播放疑偵訊錄音「示範帶」 北檢列他字案被告綠：共諜洩密案不斷 藍白別再擋強化國安法案
黃瓊慧
曹興誠籲民進黨做罷團側翼 拚35泛藍立委連署過二階桃園某國小教師不滿學生成績差持刀威嚇 教育局調查
立委罷免案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
藍白攜手反罷免 黃國昌允參加國民黨7/5集會
37
更多編輯台推薦新聞：